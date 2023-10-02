02 октября 2023

В Тюмени во время пожара в двухквартирном доме погибли люди. Видео

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В Тюмени в жилом двухквартирном доме во время тушения пожара нашли тела двух погибших Фото:

В Тюмени 2 октября на улице Уральской, 56 во время тушения пожара в жилом двухквартирном доме были найдены тела двух погибших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 23:47 поступило сообщение о пожаре в жилом частном двухквартирном доме на улице Уральской, 56. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух погибших взрослых», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По ее словам, пожар был потушен на общей площади около 100 квадратных метров. К тушению привлекались шесть единиц техники и 21 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. Причина пожара сейчас устанавливается.

Ранее в Тюмени ночью в районе Дома Обороны произошел пожар в частном доме. Очевидцы произошедшего прислали видео горящего здания.

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В Тюмени 2 октября на улице Уральской, 56 во время тушения пожара в жилом двухквартирном доме были найдены тела двух погибших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В 23:47 поступило сообщение о пожаре в жилом частном двухквартирном доме на улице Уральской, 56. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух погибших взрослых», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По ее словам, пожар был потушен на общей площади около 100 квадратных метров. К тушению привлекались шесть единиц техники и 21 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. Причина пожара сейчас устанавливается. Ранее в Тюмени ночью в районе Дома Обороны произошел пожар в частном доме. Очевидцы произошедшего прислали видео горящего здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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