В Тюмени 2 октября на улице Уральской, 56 во время тушения пожара в жилом двухквартирном доме были найдены тела двух погибших. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В 23:47 поступило сообщение о пожаре в жилом частном двухквартирном доме на улице Уральской, 56. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух погибших взрослых», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По ее словам, пожар был потушен на общей площади около 100 квадратных метров. К тушению привлекались шесть единиц техники и 21 человек личного состава ГУ МЧС России по Тюменской области. Причина пожара сейчас устанавливается.
Ранее в Тюмени ночью в районе Дома Обороны произошел пожар в частном доме. Очевидцы произошедшего прислали видео горящего здания.
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