В ХМАО раскрыли, какие специалисты стали наиболее востребованы в регионе

HeadHunter: в ХМАО в два с половиной раза больше стали востребованы архитекторы

03 октября 2023 в 05:34 Размер текста - 17 +

В ХМАО работодатели стали больше нуждаться в архитекторах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО в два с половиной раза больше у работодателей стали востребованы архитекторы. Об этом рассказали аналитики сервиса HeadHunter. «В Кемеровской области в два с половиной раза увеличилось число вакансий для руководителей строительного проекта. В Ивановской, Вологодской и Орловской областях, а также Ханты-Мансийском округе в два — два с половиной раза больше стали востребованы архитекторы», — передают слова аналитиков журналисты РИА Новостей. Ранее департамент труда и занятости ХМАО сообщал, что самыми востребованными вакансиями на рынке труда в регионе стали инженеры, мастера по ремонту скважин, медицинские сестры и кассиры. По словам директора департамента Валерия Беспояско, уровень регистрируемой безработицы в Югре на тот момент находился на уровне 0,45%.

В ХМАО в два с половиной раза больше у работодателей стали востребованы архитекторы. Об этом рассказали аналитики сервиса HeadHunter. «В Кемеровской области в два с половиной раза увеличилось число вакансий для руководителей строительного проекта. В Ивановской, Вологодской и Орловской областях, а также Ханты-Мансийском округе в два — два с половиной раза больше стали востребованы архитекторы», — передают слова аналитиков журналисты РИА Новостей. Ранее департамент труда и занятости ХМАО сообщал, что самыми востребованными вакансиями на рынке труда в регионе стали инженеры, мастера по ремонту скважин, медицинские сестры и кассиры. По словам директора департамента Валерия Беспояско, уровень регистрируемой безработицы в Югре на тот момент находился на уровне 0,45%.