В ХМАО раскрыли, какие специалисты стали наиболее востребованы в регионе

В ХМАО в два с половиной раза больше у работодателей стали востребованы архитекторы. Об этом рассказали аналитики сервиса HeadHunter.
«В Кемеровской области в два с половиной раза увеличилось число вакансий для руководителей строительного проекта. В Ивановской, Вологодской и Орловской областях, а также Ханты-Мансийском округе в два — два с половиной раза больше стали востребованы архитекторы», — передают слова аналитиков журналисты РИА Новостей.
Ранее департамент труда и занятости ХМАО сообщал, что самыми востребованными вакансиями на рынке труда в регионе стали инженеры, мастера по ремонту скважин, медицинские сестры и кассиры. По словам директора департамента Валерия Беспояско, уровень регистрируемой безработицы в Югре на тот момент находился на уровне 0,45%.
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