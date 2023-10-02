02 октября 2023

В ХМАО раскрыли, какие специалисты стали наиболее востребованы в регионе

HeadHunter: в ХМАО в два с половиной раза больше стали востребованы архитекторы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с архитектором Михаилом Голобородским - автор проекта эскиза Собора Святой Екатерины. Екатеринбург, эскиз храма на воде
В ХМАО работодатели стали больше нуждаться в архитекторах Фото:

В ХМАО в два с половиной раза больше у работодателей стали востребованы архитекторы. Об этом рассказали аналитики сервиса HeadHunter.

«В Кемеровской области в два с половиной раза увеличилось число вакансий для руководителей строительного проекта. В Ивановской, Вологодской и Орловской областях, а также Ханты-Мансийском округе в два — два с половиной раза больше стали востребованы архитекторы», — передают слова аналитиков журналисты РИА Новостей.

Ранее департамент труда и занятости ХМАО сообщал, что самыми востребованными вакансиями на рынке труда в регионе стали инженеры, мастера по ремонту скважин, медицинские сестры и кассиры. По словам директора департамента Валерия Беспояско, уровень регистрируемой безработицы в Югре на тот момент находился на уровне 0,45%.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО в два с половиной раза больше у работодателей стали востребованы архитекторы. Об этом рассказали аналитики сервиса HeadHunter. «В Кемеровской области в два с половиной раза увеличилось число вакансий для руководителей строительного проекта. В Ивановской, Вологодской и Орловской областях, а также Ханты-Мансийском округе в два — два с половиной раза больше стали востребованы архитекторы», — передают слова аналитиков журналисты РИА Новостей. Ранее департамент труда и занятости ХМАО сообщал, что самыми востребованными вакансиями на рынке труда в регионе стали инженеры, мастера по ремонту скважин, медицинские сестры и кассиры. По словам директора департамента Валерия Беспояско, уровень регистрируемой безработицы в Югре на тот момент находился на уровне 0,45%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...