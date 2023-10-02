02 октября 2023

Суд наказал курганца за убийство любовника жены

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, нападение, преступник, нож, рука с ножом
Курганец попал на девять лет в колонию за убийство, которое совершил на почве ревности Фото:

Житель Кетовского округа Курганской области попал в колонию строгого режима после того, как зарезал любовника супруги. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый зашел в комнату и увидел, что там с его полуобнаженной женой спит посторонний мужчина. Муж взял нож и нанес несколько ударов в туловище любовника, который от ран скончался», — указано в материалах, опубликованных на сайте Кетовского районного суда.

На суде муж рассказал о том, что они с женой выпили две бутылки водки на двоих и пошли спать в разные комнаты. Затем подсудимый проснулся и пошел в комнату супруги, где и увидел, как она раздетая по пояс лежит на полу с голым любовником. По словам мужчины, у него наступило «помутнение», поэтому он даже не запомнил каким образом наносил удары потерпевшему. Суд приговорил ревнивца к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее житель Кургана отправился на восемь лет в колонию строгого режима за то, что избил до смерти своего знакомого на почве ревности. Конфликт случился в марте на улице Половинской. Пара пришла в гости к обвиняемому, где все вместе распивали спиртные напитки. После того как хозяин избил гостя, его утром нашли лежащим на лестничной площадке и увезли в больницу, где потерпевший умер.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кетовского округа Курганской области попал в колонию строгого режима после того, как зарезал любовника супруги. Об этом говорится в судебных материалах. «Подсудимый зашел в комнату и увидел, что там с его полуобнаженной женой спит посторонний мужчина. Муж взял нож и нанес несколько ударов в туловище любовника, который от ран скончался», — указано в материалах, опубликованных на сайте Кетовского районного суда. На суде муж рассказал о том, что они с женой выпили две бутылки водки на двоих и пошли спать в разные комнаты. Затем подсудимый проснулся и пошел в комнату супруги, где и увидел, как она раздетая по пояс лежит на полу с голым любовником. По словам мужчины, у него наступило «помутнение», поэтому он даже не запомнил каким образом наносил удары потерпевшему. Суд приговорил ревнивца к девяти годам колонии строгого режима. Ранее житель Кургана отправился на восемь лет в колонию строгого режима за то, что избил до смерти своего знакомого на почве ревности. Конфликт случился в марте на улице Половинской. Пара пришла в гости к обвиняемому, где все вместе распивали спиртные напитки. После того как хозяин избил гостя, его утром нашли лежащим на лестничной площадке и увезли в больницу, где потерпевший умер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...