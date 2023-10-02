Суд наказал курганца за убийство любовника жены

Курганец попал на девять лет в колонию за убийство, которое совершил на почве ревности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Кетовского округа Курганской области попал в колонию строгого режима после того, как зарезал любовника супруги. Об этом говорится в судебных материалах.

«Подсудимый зашел в комнату и увидел, что там с его полуобнаженной женой спит посторонний мужчина. Муж взял нож и нанес несколько ударов в туловище любовника, который от ран скончался», — указано в материалах, опубликованных на сайте Кетовского районного суда.

На суде муж рассказал о том, что они с женой выпили две бутылки водки на двоих и пошли спать в разные комнаты. Затем подсудимый проснулся и пошел в комнату супруги, где и увидел, как она раздетая по пояс лежит на полу с голым любовником. По словам мужчины, у него наступило «помутнение», поэтому он даже не запомнил каким образом наносил удары потерпевшему. Суд приговорил ревнивца к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее житель Кургана отправился на восемь лет в колонию строгого режима за то, что избил до смерти своего знакомого на почве ревности. Конфликт случился в марте на улице Половинской. Пара пришла в гости к обвиняемому, где все вместе распивали спиртные напитки. После того как хозяин избил гостя, его утром нашли лежащим на лестничной площадке и увезли в больницу, где потерпевший умер.