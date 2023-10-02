ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами

03 октября 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

ВСУ ударили кассетными снарядами по поселку в Брянской области Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными снарядами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале . По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Как уточнил губернатор, пострадали несколько жилых домов. На месте работают экстренные службы.

ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными снарядами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Как уточнил губернатор, пострадали несколько жилых домов. На месте работают экстренные службы.