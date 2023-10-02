02 октября 2023

ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами

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ВСУ ударили кассетными снарядами по поселку в Брянской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными снарядами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Как уточнил губернатор, пострадали несколько жилых домов. На месте работают экстренные службы.

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ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными снарядами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. Как уточнил губернатор, пострадали несколько жилых домов. На месте работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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