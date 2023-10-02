ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными снарядами

ВСУ ударили кассетными снарядами по поселку в Брянской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ обстреляли брянский поселок Климово кассетными снарядами. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Климово кассетными боеприпасами», — написал Александр Богомаз в своем
Как уточнил губернатор, пострадали несколько жилых домов. На месте работают экстренные службы.
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