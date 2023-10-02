02 октября 2023

В Челябинске назначили нового ответственного за школьное питание

Новым директором «Уральского комбината питания» в Челябинске стал Федор Куравин
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, депутат, чиновник, подпись, подписание, документы, руки, авторучка, шариковая ручка
Федор Куравин вступил в должность директора «Уральского комбината питания » со 2 октября Фото:

В Челябинске назначили нового директора АО «Уральский комбинат питания» — фирмы, отвечающей за поставку продуктов в школы и детсады областного центра. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, им стал Федор Куравин.

«Со 2 октября приступил к своим обязанностям новый директор АО „Уральский комбинат питания“ Федор Куравин. Трудовая деятельность Федора Васильевича связана, преимущественно, со сферой образования. Работал учителем, завучем, заместителем главы Ленинского района», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

На протяжении 17 лет Куравин возглавлял школу №137 в Челябинске. Должность директора школы он успешно совмещал с деятельностью в межведомственной комиссии по организации в Челябинске отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярное время. Имеет звания кандидата педагогических наук, отличника народного просвещения РФ.

На посту директора предприятия Куравин сменил Игоря Волового, который снял с себя полномочия из-за подозрений в мошенничестве. В апреле в дом к Воловому пришли силовики. Были проведены обыски. При этом в офисе компании следственные мероприятия не проводились.

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В Челябинске назначили нового директора АО «Уральский комбинат питания» — фирмы, отвечающей за поставку продуктов в школы и детсады областного центра. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, им стал Федор Куравин. «Со 2 октября приступил к своим обязанностям новый директор АО „Уральский комбинат питания“ Федор Куравин. Трудовая деятельность Федора Васильевича связана, преимущественно, со сферой образования. Работал учителем, завучем, заместителем главы Ленинского района», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. На протяжении 17 лет Куравин возглавлял школу №137 в Челябинске. Должность директора школы он успешно совмещал с деятельностью в межведомственной комиссии по организации в Челябинске отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярное время. Имеет звания кандидата педагогических наук, отличника народного просвещения РФ. На посту директора предприятия Куравин сменил Игоря Волового, который снял с себя полномочия из-за подозрений в мошенничестве. В апреле в дом к Воловому пришли силовики. Были проведены обыски. При этом в офисе компании следственные мероприятия не проводились.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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