В Челябинске назначили нового ответственного за школьное питание

Новым директором «Уральского комбината питания» в Челябинске стал Федор Куравин

Федор Куравин вступил в должность директора «Уральского комбината питания » со 2 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске назначили нового директора АО «Уральский комбинат питания» — фирмы, отвечающей за поставку продуктов в школы и детсады областного центра. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, им стал Федор Куравин.

«Со 2 октября приступил к своим обязанностям новый директор АО „Уральский комбинат питания“ Федор Куравин. Трудовая деятельность Федора Васильевича связана, преимущественно, со сферой образования. Работал учителем, завучем, заместителем главы Ленинского района», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

На протяжении 17 лет Куравин возглавлял школу №137 в Челябинске. Должность директора школы он успешно совмещал с деятельностью в межведомственной комиссии по организации в Челябинске отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярное время. Имеет звания кандидата педагогических наук, отличника народного просвещения РФ.

На посту директора предприятия Куравин сменил Игоря Волового, который снял с себя полномочия из-за подозрений в мошенничестве. В апреле в дом к Воловому пришли силовики. Были проведены обыски. При этом в офисе компании следственные мероприятия не проводились.