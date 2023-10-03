В России в следующие три года упадет рождаемость

В России ожидается снижение рождаемости в 2024—2026 годах Фото: Илья Московец © URA.RU

В России в период с 2024 по 2026 год снизится рождаемость. Уже в 2024 году темпы снизятся на 5,8%, следует из прогноза в материалах к проекту бюджета Соцфонда РФ.

«Власти раскрыли ожидания по динамике рождаемости в России на 2024 год и плановый период до 2026 года. Предполагается, что абсолютное число родившихся снизится на 5,8% в 2024 году, в 2026-м темп снижения замедлится до 0,9%», — пишет РБК со ссылкой на данные СФР.

Согласно прогнозам, в 2024 году в России родится 1,172 миллиона человек, что является минимумом с начала 1990-х годов. В следующем году родится 1,153 миллиона человек, а в 2026-м — 1,143 миллиона.

Еще в начале 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству уделить особое внимание вопросам демографии в стране, напоминает RT. Недавно глава государства признал, что одних лишь мер господдержки для повышения рождаемости недостаточно. Поэтому он предложил создать «союз из государства, общества и конфессий», рассказал URA.RU политолог Александр Асафов.