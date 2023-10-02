УФАС проверит рекламу психоактивных мухоморов в Челябинске

УФАС усмотрело в рекламе микродозинга мухоморов нарушения Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Антимонопольная служба возбудила производство по факту размещения рекламы психоактивных мухоморов на автомобилях в Челябинске. УФАС рассмотрела в баннерах о препарате нарушение закона о рекламе, говорится в документе.

«Возбудить производство по делу по признакам нарушения закона РФ о рекламе. Продлить срок рассмотрения дела до 29 декабря», — сообщается в определении Челябинского УФАС.

Проверку объявлений с призывом купить вещество «Мухоморыч» на автомобилях Renault Logan и Datsun on Do начали после обращения регисполкома «Народного фронта» (ОНФ). Антимонопольный орган признал это рекламой и усмотрел нарушения по пункту 2 статьи 7 ФЗ «О рекламе» (рекламирование наркотических, психотропных веществ, растений и их прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ).

«В Челябинское УФАС поступили обращения ОНФ о рекламе такого содержания: „Микродозинг красного мухомора легально сканируй QR-код получи консультацию Мухоморыч“. В числе надписей также „Грибная аптека, мухомор, ежовик“», — говорится в документе.

Автомобили с рекламой мухоморов заметили в августе. Тогда руководитель регисполкома Денис Рыжий сообщил URA.RU о жалобах жителей на пропаганду мусцимола. Согласно фото, продавец заявляет о легальности вещества. Активисты не согласились с этим и подали заявления в УФАС и прокуратуру региона.