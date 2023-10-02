02 октября 2023

В Серовском округе отменили режим ЧС. Документ

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Режим ЧС был введен из-за лесных пожаров (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Серовском городском округе отменили режим чрезвычайной ситуации в лесах. Решение принял мэр Серова Василий Сизиков. Документ опубликован на официальном сайте мэрии свердловского города.

«Отменить с 3 октября режим ЧС в лесах муниципального характера, возникшей на территории Серовского городского округа вследствие лесных пожаров», — говорится в документе. Постановление было подписано 2 октября.

Режим ЧС из-за лесных пожаров в Свердловской области был введен 26 сентября. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.

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В Серовском городском округе отменили режим чрезвычайной ситуации в лесах. Решение принял мэр Серова Василий Сизиков. Документ опубликован на официальном сайте мэрии свердловского города. «Отменить с 3 октября режим ЧС в лесах муниципального характера, возникшей на территории Серовского городского округа вследствие лесных пожаров», — говорится в документе. Постановление было подписано 2 октября. Режим ЧС из-за лесных пожаров в Свердловской области был введен 26 сентября. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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