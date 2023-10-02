Режим ЧС был введен из-за лесных пожаров (архивное фото)
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В Серовском городском округе отменили режим чрезвычайной ситуации в лесах. Решение принял мэр Серова Василий Сизиков. Документ опубликован на официальном сайте мэрии свердловского города.
«Отменить с 3 октября режим ЧС в лесах муниципального характера, возникшей на территории Серовского городского округа вследствие лесных пожаров», — говорится в документе. Постановление было подписано 2 октября.
Режим ЧС из-за лесных пожаров в Свердловской области был введен 26 сентября. Решение принял губернатор региона Евгений Куйвашев.
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