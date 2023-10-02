02 октября 2023

Ревизоров челябинского губернатора решил обмануть фальшивый начальник

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинскую область накрыла волна telegram-атак на чиновников Фото:

Мошенники создали в Telegram фальшивый аккаунт главы Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексея Лошкина. В качестве жертв они выбрали сотрудников КСП, рассказал 3 октября URA.RU сам Лошкин.

Под видом председателя палаты неизвестные осведомлялись у сотрудников, не выходил ли еще с ними на связь «Павел Андреевич, начальник безопасности учреждения»? Получив отрицательный ответ, жулики сообщали, что разговор состоится в Telegram и беседу следует вести без свидетелей.

«Я немедленно предупредил сотрудников не вступать в контакт с мошенниками. Тем более, всем известен мой номер телефона и связанные с ним мессенджеры. О произошедшем мы уведомили правоохранительные органы», — пояснил URA.RU Лошкин.

Ранее в подобном стиле злоумышленники попытались атаковать сотрудников администрации Центрального района Челябинска. С той лишь разницей, что от имени главы муниципалитета Виктора Ереклинцева муниципальным служащим предписывалось без свидетелей переговорить с «куратором ФСБ».

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Мошенники создали в Telegram фальшивый аккаунт главы Контрольно-счетной палаты Челябинской области Алексея Лошкина. В качестве жертв они выбрали сотрудников КСП, рассказал 3 октября URA.RU сам Лошкин. Под видом председателя палаты неизвестные осведомлялись у сотрудников, не выходил ли еще с ними на связь «Павел Андреевич, начальник безопасности учреждения»? Получив отрицательный ответ, жулики сообщали, что разговор состоится в Telegram и беседу следует вести без свидетелей. «Я немедленно предупредил сотрудников не вступать в контакт с мошенниками. Тем более, всем известен мой номер телефона и связанные с ним мессенджеры. О произошедшем мы уведомили правоохранительные органы», — пояснил URA.RU Лошкин. Ранее в подобном стиле злоумышленники попытались атаковать сотрудников администрации Центрального района Челябинска. С той лишь разницей, что от имени главы муниципалитета Виктора Ереклинцева муниципальным служащим предписывалось без свидетелей переговорить с «куратором ФСБ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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