Свердловчанка, заморозившая 15 лет назад сына в Сибири, хранит молчание

Женщина, задержанная в Свердловской области по подозрению в убийстве своего маленького сына 15 лет назад, молчит на допросах. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах Красноярского края, где произошло преступление и где сейчас ведется следствие.
«Женщина хранит на допросах молчание. Сыщикам предстоит по крупицам выяснить обстоятельства гибели ребенка: была ли мать на тот момент пьяна, умер ли ребенок дома или его живого отвезли на санках на пустырь и там оставили», — рассказал собеседник агентства.
Восьмимесячный мальчик был найден мертвым в марте 2008 года на пустыре села Боготол Красноярского края. Ребенок замерз, оставленный один в санках. Спустя 15 лет была найдена его мать: женщина уехала в Свердловскую область, жила в Первоуральске и работала продавцом.
«У нее на момент совершения преступления было еще двое детей пяти и шести лет, их воспитывала бабушка от первого мужа. Младший ребенок был от другого мужчины», — добавил собеседник.
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