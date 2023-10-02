02 октября 2023

Свердловчанка, заморозившая 15 лет назад сына в Сибири, хранит молчание

© Служба новостей «URA.RU»
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При каких обстоятельствах замерз ребенок, предстоит выяснить экспертам и сыщикам (архивное фото) Фото:

Женщина, задержанная в Свердловской области по подозрению в убийстве своего маленького сына 15 лет назад, молчит на допросах. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах Красноярского края, где произошло преступление и где сейчас ведется следствие.

«Женщина хранит на допросах молчание. Сыщикам предстоит по крупицам выяснить обстоятельства гибели ребенка: была ли мать на тот момент пьяна, умер ли ребенок дома или его живого отвезли на санках на пустырь и там оставили», — рассказал собеседник агентства.

Восьмимесячный мальчик был найден мертвым в марте 2008 года на пустыре села Боготол Красноярского края. Ребенок замерз, оставленный один в санках. Спустя 15 лет была найдена его мать: женщина уехала в Свердловскую область, жила в Первоуральске и работала продавцом.

«У нее на момент совершения преступления было еще двое детей пяти и шести лет, их воспитывала бабушка от первого мужа. Младший ребенок был от другого мужчины», — добавил собеседник.

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Женщина, задержанная в Свердловской области по подозрению в убийстве своего маленького сына 15 лет назад, молчит на допросах. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах Красноярского края, где произошло преступление и где сейчас ведется следствие. «Женщина хранит на допросах молчание. Сыщикам предстоит по крупицам выяснить обстоятельства гибели ребенка: была ли мать на тот момент пьяна, умер ли ребенок дома или его живого отвезли на санках на пустырь и там оставили», — рассказал собеседник агентства. Восьмимесячный мальчик был найден мертвым в марте 2008 года на пустыре села Боготол Красноярского края. Ребенок замерз, оставленный один в санках. Спустя 15 лет была найдена его мать: женщина уехала в Свердловскую область, жила в Первоуральске и работала продавцом. «У нее на момент совершения преступления было еще двое детей пяти и шести лет, их воспитывала бабушка от первого мужа. Младший ребенок был от другого мужчины», — добавил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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