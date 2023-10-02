Курганские силовики провели обыски в областном наркологическом диспансере. У правоохранительных органов появились вопросы к выполнению должностных полномочий главврачом учреждения. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к силовым структурам.
«В наркодиспансере на 2-й Часовой улице силовики провели выемку документов. Идет проверка», — сообщили источники. По их данным, у органов есть вопросы к главврачу наркодиспансера Анне Федотовой.
В редакцию также обратились сотрудники учреждения. Они прислали письмо, в котором жалуются на беспредел руководителя. Они сообщают, что их главврачом заинтересовались сотрудники из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.
Корреспондент попросил предоставить комментарий в управлении полиции. В ведомстве предложили сделать официальный запрос. Также редакция пыталась дозвониться до Федотовой, но в приемной диспансера ответили, что главврач находится в департаменте здравоохранения, и предложили перезвонить позднее.
Ранее URA.RU сообщало, что в прокуратура отреагировала на жалобы на наркодиспансер в соцсетях. Жалобщики сообщали о плесени в пищеблоке, и небезопасном ремонте. Администрации учреждения пришлось устранять многочисленные недочеты.
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