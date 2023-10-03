Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь в Москву из Грозного. Скрин

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Самолет прервал взлет по технической причине Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из Грозного в Москву 2 октября, прервал взлет по технической причине. Информация об этом появилась в telegram-канале Avianincident. Рейс перенесли на 3 октября.

«2 октября 22:26 (мск), рейс SVR438 Грозный — Москва. Прерванный взлет по технической причине», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло московского аэропорта «Домодедово», прилет самолета из Грозного ожидается только в 16:40 часов 3 октября, таким образом задержка составит почти 18 часов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», там воздержались от ответа.

В Москву самолет с пассажирами прилетит из Грозного с опозданием на 18 часов
В Москву самолет с пассажирами прилетит из Грозного с опозданием на 18 часов

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из Грозного в Москву 2 октября, прервал взлет по технической причине. Информация об этом появилась в telegram-канале Avianincident. Рейс перенесли на 3 октября. «2 октября 22:26 (мск), рейс SVR438 Грозный — Москва. Прерванный взлет по технической причине», — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-табло московского аэропорта «Домодедово», прилет самолета из Грозного ожидается только в 16:40 часов 3 октября, таким образом задержка составит почти 18 часов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», там воздержались от ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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