Самолет «Уральских авиалиний» не смог вылететь в Москву из Грозного. Скрин

03 октября 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Самолет прервал взлет по технической причине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из Грозного в Москву 2 октября, прервал взлет по технической причине. Информация об этом появилась в telegram-канале Avianincident. Рейс перенесли на 3 октября. «2 октября 22:26 (мск), рейс SVR438 Грозный — Москва. Прерванный взлет по технической причине», — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-табло московского аэропорта «Домодедово», прилет самолета из Грозного ожидается только в 16:40 часов 3 октября, таким образом задержка составит почти 18 часов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», там воздержались от ответа. В Москву самолет с пассажирами прилетит из Грозного с опозданием на 18 часов Скрин: сайта аэропорта «Домодедово»

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетавший из Грозного в Москву 2 октября, прервал взлет по технической причине. Информация об этом появилась в telegram-канале Avianincident. Рейс перенесли на 3 октября. «2 октября 22:26 (мск), рейс SVR438 Грозный — Москва. Прерванный взлет по технической причине», — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-табло московского аэропорта «Домодедово», прилет самолета из Грозного ожидается только в 16:40 часов 3 октября, таким образом задержка составит почти 18 часов. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу «Уральских авиалиний», там воздержались от ответа.