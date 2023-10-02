Тюменцев стало больше привлекать старое жилье

«Авито Недвижимость»: спрос на вторичное жилье в Тюмени вырос на 14%

03 октября 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Спрос на вторичное жилье в Тюмени за третий квартал года вырос на 14% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцев на 14% чаще стало привлекать жилье на вторичном рынке недвижимости. Данные своего исследования приводит сервис «Авито Недвижимость». «За 3 квартал 2023 года спрос увеличился на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10%. В то же время, предложение на вторичном рынке за это же время уменьшилось соответственно на 5% и 1%», — сообщает сервис. По динамике роста цен на вторичном рынке Тюмень опережает средние показатели по России. В частности, сейчас средняя цена вторичной однокомнатной квартиры в Тюмени зафиксировалась на уровне 4,5 млн рублей, тогда как по России этот показатель составляет 3,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени наметился новый лидер популярности среди ипотечных программ. Им стала программа, которую ранее в регионе считали аутсайдером.

Тюменцев на 14% чаще стало привлекать жилье на вторичном рынке недвижимости. Данные своего исследования приводит сервис «Авито Недвижимость». «За 3 квартал 2023 года спрос увеличился на 14%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10%. В то же время, предложение на вторичном рынке за это же время уменьшилось соответственно на 5% и 1%», — сообщает сервис. По динамике роста цен на вторичном рынке Тюмень опережает средние показатели по России. В частности, сейчас средняя цена вторичной однокомнатной квартиры в Тюмени зафиксировалась на уровне 4,5 млн рублей, тогда как по России этот показатель составляет 3,8 млн рублей. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени наметился новый лидер популярности среди ипотечных программ. Им стала программа, которую ранее в регионе считали аутсайдером.