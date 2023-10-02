Магнитогорца, державшего женщину с ребенком взаперти, отправили в психдиспансер

03 октября 2023 в 13:18 Размер текста - 17 +

Пока родители проходят лечение, ребенок помещен в социально-реабилитационный центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Магнитогорска Челябинской области, который полгода держал взаперти сожительницу и малолетнего ребенка, отправили на лечение в психоневрологический диспансер. Женщина также проходит лечение. «Правоохранители задержали мужчину. Он госпитализирован в психоневрологический диспансер. Лечение проходит и супруга задержанного», — сообщило информационное агентство «Верстов.Инфо». Как URA.RU сообщили в управлении соцзащиты населения администрации Магнитогорска, шестилетний мальчик, который длительное время провел взаперти, изъят из семьи. Он направлен в лечебное учреждение для полного медобследования. «После госпитализации родителей ребенок помещен в социально-реабилитационный центр (СРЦ) для несовершеннолетних. На данный момент он проходит полное медобследование в центре охраны материнства и детства. После чего мальчик вернется в СРЦ для соцреабилитации и дальнейшего жизнеустройства», — уточнили в мэрии. Информация о том, что житель одного из домов в Магнитогорске пачкает лифт фекалиями, появилась в социальных сетях. На место выехал участковый, который узнал, что в квартире заперты женщина и ребенок. Чтобы вызволить мать с сыном, были задействованы сотрудники МЧС.

Жителя Магнитогорска Челябинской области, который полгода держал взаперти сожительницу и малолетнего ребенка, отправили на лечение в психоневрологический диспансер. Женщина также проходит лечение. «Правоохранители задержали мужчину. Он госпитализирован в психоневрологический диспансер. Лечение проходит и супруга задержанного», — сообщило информационное агентство «Верстов.Инфо». Как URA.RU сообщили в управлении соцзащиты населения администрации Магнитогорска, шестилетний мальчик, который длительное время провел взаперти, изъят из семьи. Он направлен в лечебное учреждение для полного медобследования. «После госпитализации родителей ребенок помещен в социально-реабилитационный центр (СРЦ) для несовершеннолетних. На данный момент он проходит полное медобследование в центре охраны материнства и детства. После чего мальчик вернется в СРЦ для соцреабилитации и дальнейшего жизнеустройства», — уточнили в мэрии. Информация о том, что житель одного из домов в Магнитогорске пачкает лифт фекалиями, появилась в социальных сетях. На место выехал участковый, который узнал, что в квартире заперты женщина и ребенок. Чтобы вызволить мать с сыном, были задействованы сотрудники МЧС.