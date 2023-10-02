Магнитогорца, державшего женщину с ребенком взаперти, отправили в психдиспансер

Жителя Магнитогорска Челябинской области, который полгода держал взаперти сожительницу и малолетнего ребенка, отправили на лечение в психоневрологический диспансер. Женщина также проходит лечение.
«Правоохранители задержали мужчину. Он госпитализирован в психоневрологический диспансер. Лечение проходит и супруга задержанного», — сообщило информационное агентство «Верстов.Инфо».
Как URA.RU сообщили в управлении соцзащиты населения администрации Магнитогорска, шестилетний мальчик, который длительное время провел взаперти, изъят из семьи. Он направлен в лечебное учреждение для полного медобследования.
«После госпитализации родителей ребенок помещен в социально-реабилитационный центр (СРЦ) для несовершеннолетних. На данный момент он проходит полное медобследование в центре охраны материнства и детства. После чего мальчик вернется в СРЦ для соцреабилитации и дальнейшего жизнеустройства», — уточнили в мэрии.
Информация о том, что житель одного из домов в Магнитогорске пачкает лифт фекалиями, появилась в социальных сетях. На место выехал участковый, который узнал, что в квартире заперты женщина и ребенок. Чтобы вызволить мать с сыном, были задействованы сотрудники МЧС.
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