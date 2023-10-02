Во дворах Нижневартовска банда неизвестных уродует автомобили

Пострадало по меньшей мере пять автомобилей в одном районе Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители «ипотечной долины» Нижневартовска (ХМАО) жалуются на банду хулиганов, которая терроризирует весь район. За ночь во дворах новых микрорайонов изуродовали несколько автомобилей. Об инциденте корреспонденту URA.RU сообщил один из пострадавших Сергей.

«В нашем дворе на Нововартовской какие-то хулиганы изуродовали несколько машин. Утром я обнаружил, что зеркала моего автомобиля вывернуты, по всему кузову царапины, потертости от пинков ногами. У соседа также поцарапана дверь, у еще одной соседки вырван дворник. У девушки из соседнего подъезда вмятины по всему капоту», — пожаловался агентству вартовчанин. Жильцы не могут установить личности хулиганов из-за отсутствия системы видеонаблюдения во дворе.

Мужчина отметил, что жильцы дома в соседнем районе с новостройками примерно в то же самое время обнаружили повреждения на еще одном автомобиле. Неизвестные проткнули все колеса и вырвали дворники у авто. По словам Сергея, единственная зацепка — компания подростков, гулявшая ночью во дворе на улице Нововартовской и попавшая в объектив видеорегистратора одной из машин. Однако весомых доказательств причастности молодежи к порче автомобилей нет.

В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту сообщили, что заявлений от жителей Нижневартовска по данному вопросу не поступало. «Более того, в районе Нововартовской не зарегистрировано за последнее время ни одного сообщения о повреждении автомобиля», — пояснили в силовом ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нефтеюганске (ХМАО) неизвестные ночью повредили несколько автомобилей. Виновник ДТП скрылся с места аварии, его разыскивают.