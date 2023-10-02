Велосипедисту, обвиняемому в убийстве 16-летней свердловчанки, продлили арест

03 октября 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Эдуард Голиков будет находиться в СИЗО до 9 января 2024 года (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки Обвиняемому в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского Эдуарду Голикову продлили арест до 9 января 2024 года. Решение принял Свердловский областной суд. «Эдуарда Голикова оставили в СИЗО до 9 января 2024 года», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на суд. Голиков участвовал в заседании по видеосвязи из ИК-47 (Каменск-Уральский). Он попросил отпустить его домой, уверяя, что причастен лишь к краже телефона школьницы. Журналист URA.RU пытался связаться с пресс-службой облсуда, но на звонок никто не ответил. Отец Даны Александр на суде не был. Он признался корреспонденту URA.RU, что просто не хотел ехать в Екатеринбург из Каменска-Уральского. Новость по теме Отец погибшей в Каменске-Уральском девочки встретился с главой свердловского СКР История Даны тянется с начала августа. Именно тогда вечером девочка возвращалась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. В столицу Урала она ездила, чтобы поступить в колледж. Однако она не выходила на связь, а 8 сентября ее тело нашли в овраге. Позднее активисты собрали видео, на котором отразили полный путь школьницы в Каменске-Уральском. На кадрах был замечен Голиков. Позднее силовики задержали его. Мужчину отправили в СИЗО до 10 октября. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.

Обвиняемому в убийстве 16-летней Даны из Каменска-Уральского Эдуарду Голикову продлили арест до 9 января 2024 года. Решение принял Свердловский областной суд. «Эдуарда Голикова оставили в СИЗО до 9 января 2024 года», — пишет «КП-Екатеринбург», ссылаясь на суд. Голиков участвовал в заседании по видеосвязи из ИК-47 (Каменск-Уральский). Он попросил отпустить его домой, уверяя, что причастен лишь к краже телефона школьницы. Журналист URA.RU пытался связаться с пресс-службой облсуда, но на звонок никто не ответил. Отец Даны Александр на суде не был. Он признался корреспонденту URA.RU, что просто не хотел ехать в Екатеринбург из Каменска-Уральского. История Даны тянется с начала августа. Именно тогда вечером девочка возвращалась на электричке из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. В столицу Урала она ездила, чтобы поступить в колледж. Однако она не выходила на связь, а 8 сентября ее тело нашли в овраге. Позднее активисты собрали видео, на котором отразили полный путь школьницы в Каменске-Уральском. На кадрах был замечен Голиков. Позднее силовики задержали его. Мужчину отправили в СИЗО до 10 октября. Подробнее о громкой истории — в сюжете URA.RU.