Авиакомпания получила бессрочный допуск на полеты из Перми в Узбекистан

03 октября 2023 в 14:01 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Северный ветер» может поставить три рейса в неделю Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Росавиация выдала авиакомпании «Северный Ветер» постоянный допуск на рейсы из Перми в Самарканд. Приказ об этом был подписан 28 сентября и опубликован на сайте ведомства. «Воздушная линия „Пермь — Самарканд“. Авиакомпания „Северный Ветер“. Внести изменения в постоянный допуск, убрав срок его действия», — сказано в документе. В приказе уточняется, что в зимнем сезоне 2023/2024 авиакомпания может выполнять рейсы три раза в неделю. На момент публикации рейсов из Перми в Узбекистан в расписании аэропорта «Большое Савино» нет. Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпания «Северный Ветер» запрашивала разрешение на полеты из Перми в Узбекистан. В планах авиакомпании были рейсы не только в Самарканд, но и в Фергану.

Росавиация выдала авиакомпании «Северный Ветер» постоянный допуск на рейсы из Перми в Самарканд. Приказ об этом был подписан 28 сентября и опубликован на сайте ведомства. «Воздушная линия „Пермь — Самарканд“. Авиакомпания „Северный Ветер“. Внести изменения в постоянный допуск, убрав срок его действия», — сказано в документе. В приказе уточняется, что в зимнем сезоне 2023/2024 авиакомпания может выполнять рейсы три раза в неделю. На момент публикации рейсов из Перми в Узбекистан в расписании аэропорта «Большое Савино» нет. Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпания «Северный Ветер» запрашивала разрешение на полеты из Перми в Узбекистан. В планах авиакомпании были рейсы не только в Самарканд, но и в Фергану.