02 октября 2023

Авиакомпания получила бессрочный допуск на полеты из Перми в Узбекистан

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Прибытие Патриарха Кирилла в Екатеринбург, авиакомпания северный ветер, nordwind airlines
Авиакомпания «Северный ветер» может поставить три рейса в неделю Фото:

Росавиация выдала авиакомпании «Северный Ветер» постоянный допуск на рейсы из Перми в Самарканд. Приказ об этом был подписан 28 сентября и опубликован на сайте ведомства.

«Воздушная линия „Пермь — Самарканд“. Авиакомпания „Северный Ветер“. Внести изменения в постоянный допуск, убрав срок его действия», — сказано в документе.

В приказе уточняется, что в зимнем сезоне 2023/2024 авиакомпания может выполнять рейсы три раза в неделю. На момент публикации рейсов из Перми в Узбекистан в расписании аэропорта «Большое Савино» нет.

Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпания «Северный Ветер» запрашивала разрешение на полеты из Перми в Узбекистан. В планах авиакомпании были рейсы не только в Самарканд, но и в Фергану.

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Росавиация выдала авиакомпании «Северный Ветер» постоянный допуск на рейсы из Перми в Самарканд. Приказ об этом был подписан 28 сентября и опубликован на сайте ведомства. «Воздушная линия „Пермь — Самарканд“. Авиакомпания „Северный Ветер“. Внести изменения в постоянный допуск, убрав срок его действия», — сказано в документе. В приказе уточняется, что в зимнем сезоне 2023/2024 авиакомпания может выполнять рейсы три раза в неделю. На момент публикации рейсов из Перми в Узбекистан в расписании аэропорта «Большое Савино» нет. Ранее URA.RU рассказало, что авиакомпания «Северный Ветер» запрашивала разрешение на полеты из Перми в Узбекистан. В планах авиакомпании были рейсы не только в Самарканд, но и в Фергану.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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