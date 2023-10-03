Шойгу: ВСУ провалили все попытки взять Работино

03 октября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

ВСУ не добились успеха при попытках прорвать российскую оборону Фото: U.S. Army / Sgt. Justin Geiger новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска провалили все попытки прорвать оборону РФ в районах сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Войска Украины провалили все попытки прорвать оборону ВС России в районах Вербового и Работино на запорожском направлении», — сказал Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Глава Минобороны подчеркнул, что российская армия своими активными действиями значительно ослабила боевой потенциал ВСУ и нанесла им весомый урон. Кроме того, бойцы ВС России проявляют настоящий героизм в зоне спецоперации, подытожил Шойгу.

Украинские войска провалили все попытки прорвать оборону РФ в районах сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Войска Украины провалили все попытки прорвать оборону ВС России в районах Вербового и Работино на запорожском направлении», — сказал Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Глава Минобороны подчеркнул, что российская армия своими активными действиями значительно ослабила боевой потенциал ВСУ и нанесла им весомый урон. Кроме того, бойцы ВС России проявляют настоящий героизм в зоне спецоперации, подытожил Шойгу.