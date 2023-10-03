Шойгу: ВСУ провалили все попытки взять Работино

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу, stock
ВСУ не добились успеха при попытках прорвать российскую оборону Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска провалили все попытки прорвать оборону РФ в районах сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Войска Украины провалили все попытки прорвать оборону ВС России в районах Вербового и Работино на запорожском направлении», — сказал Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.

Глава Минобороны подчеркнул, что российская армия своими активными действиями значительно ослабила боевой потенциал ВСУ и нанесла им весомый урон. Кроме того, бойцы ВС России проявляют настоящий героизм в зоне спецоперации, подытожил Шойгу.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские войска провалили все попытки прорвать оборону РФ в районах сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. «Войска Украины провалили все попытки прорвать оборону ВС России в районах Вербового и Работино на запорожском направлении», — сказал Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости. Глава Минобороны подчеркнул, что российская армия своими активными действиями значительно ослабила боевой потенциал ВСУ и нанесла им весомый урон. Кроме того, бойцы ВС России проявляют настоящий героизм в зоне спецоперации, подытожил Шойгу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...