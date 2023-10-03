Шойгу: ВСУ провалили все попытки взять Работино

ВСУ не добились успеха при попытках прорвать российскую оборону
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские войска провалили все попытки прорвать оборону РФ в районах сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Войска Украины провалили все попытки прорвать оборону ВС России в районах Вербового и Работино на запорожском направлении», — сказал Сергей Шойгу. Его слова приводит РИА Новости.
Глава Минобороны подчеркнул, что российская армия своими активными действиями значительно ослабила боевой потенциал ВСУ и нанесла им весомый урон. Кроме того, бойцы ВС России проявляют настоящий героизм в зоне спецоперации, подытожил Шойгу.
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