Владелец тюменской базы отдыха ответит за отравление детей

В Тюмени перед судом предстанет владелец базы отдыха, на которой в сентябре отравились четверо детей. Уголовное дело направлено на рассмотрение прокуратурой области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего управляющего базой отдыха. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.
Следствие предполагает, что отравление детей произошло из-за утечки химических реагентов на базе отдыха «Источник Тюменский». Химикаты использовались для дезинфекции воды в бассейне. Ранее URA.RU рассказало о последствиях этого ЧП.
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