02 октября 2023

Владелец тюменской базы отдыха ответит за отравление детей

Тюменский суд рассмотрит уголовное дело об отравлении детей на отдыхе
© Служба новостей «URA.RU»
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Термальные источники. Тюмень, бассейн, купание, горячий источник, минеральный источник, купание в аквапарке, бассейн, термальный источник
Несовершеннолетние отравились реагентами, которыми проводили дезинфекцию воды Фото:

В Тюмени перед судом предстанет владелец базы отдыха, на которой в сентябре отравились четверо детей. Уголовное дело направлено на рассмотрение прокуратурой области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего управляющего базой отдыха. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

Следствие предполагает, что отравление детей произошло из-за утечки химических реагентов на базе отдыха «Источник Тюменский». Химикаты использовались для дезинфекции воды в бассейне. Ранее URA.RU рассказало о последствиях этого ЧП.

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В Тюмени перед судом предстанет владелец базы отдыха, на которой в сентябре отравились четверо детей. Уголовное дело направлено на рассмотрение прокуратурой области, сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего управляющего базой отдыха. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении. Следствие предполагает, что отравление детей произошло из-за утечки химических реагентов на базе отдыха «Источник Тюменский». Химикаты использовались для дезинфекции воды в бассейне. Ранее URA.RU рассказало о последствиях этого ЧП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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