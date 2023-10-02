Владелец тюменской базы отдыха ответит за отравление детей

Тюменский суд рассмотрит уголовное дело об отравлении детей на отдыхе

03 октября 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетние отравились реагентами, которыми проводили дезинфекцию воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени перед судом предстанет владелец базы отдыха, на которой в сентябре отравились четверо детей. Уголовное дело направлено на рассмотрение прокуратурой области, сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего управляющего базой отдыха. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении. Следствие предполагает, что отравление детей произошло из-за утечки химических реагентов на базе отдыха «Источник Тюменский». Химикаты использовались для дезинфекции воды в бассейне. Ранее URA.RU рассказало о последствиях этого ЧП.

В Тюмени перед судом предстанет владелец базы отдыха, на которой в сентябре отравились четверо детей. Уголовное дело направлено на рассмотрение прокуратурой области, сообщает пресс-служба ведомства. «Прокуратура Тюменского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего управляющего базой отдыха. Он обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в сообщении. Следствие предполагает, что отравление детей произошло из-за утечки химических реагентов на базе отдыха «Источник Тюменский». Химикаты использовались для дезинфекции воды в бассейне. Ранее URA.RU рассказало о последствиях этого ЧП.