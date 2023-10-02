На пост мэра самого оппозиционного пермского города претендует газовик

Главным претендентом на пост мэра Чайковского является газовик Денис Литаврин

Денис Литаврин год работал начальником управления ЖКХ и транспорта в Чайковском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Основным претендентом на пост главы Чайковского является бывший вице-мэр округа, сотрудник местного филиала «Газпром газораспределение Пермь» Денис Литаврин. По данным источников URA.RU в политэлитах региона, его кандидатуру якобы лоббирует другой бывший замглавы Чайковского Евгений Габсаматов, который сейчас работает вице-губернатором в Кировской области. Чайковский считается самым оппозиционным городом Прикамья, поскольку здесь сильны протестные настроения.

«Литаврин на сегодня — главный претендент. Его лоббирует бывший вице-мэр Габсаматов. Он стал заносить информацию в нужные кабинеты. А поскольку в Пермском крае и Кировской области свои особые связи, информация дошла куда нужно», — говорит источник. Габсаматов был начальником Литаврина в Чайковском. Шансы на назначение Литаврина главой Чайковского источники оценивают как очень высокие.

Денис Литаврин работал начальником управления ЖКХ и транспорта в Чайковском с апреля 2021 года по март 2022 года. После он перешел в «Газпром». Источник, близкий к краевым властям, уверяет, что вопрос с главой Чайковского пока не решен. Евгений Габсаматов не ответил на звонок корреспондента URA.RU. В пресс-службе «Газпром газораспределение Пермь» обещали прокомментировать информацию позднее. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации губернатора, на момент публикации ответ не был получен.

Конкурс по отбору главы Чайковского пройдет 20 ноября. Местные политэлиты были уверены, что действующий глава Юрий Востриков пойдет на новый срок.

Обновлено в 15:43: Евгений Габсаматов сообщил URA.RU, что считает Дениса Литаврина достойным претендентом на пост главы Чайковского. Но к его появлению в списке кандидатов он не имеет никакого отношения