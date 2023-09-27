В самом оппозиционном пермском городе объявили конкурс по отбору мэра

Нового мэра Чайковского выберут в конце ноября

28 сентября 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Конкурсная комиссия соберется на первое заседание 6 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дума Чайковского городского округа объявила конкурс по отбору мэра. Он пройдет 20 ноября, сообщает telegram-канал совета представительных органов Пермского края. Чайковский считается самым сложным в политическом плане городом. «Дату проведения конкурса по отбору кандидатур определили депутаты Чайковской городской Думы на сегодняшнем заседании. Кандидатов на пост главы Чайковского определят 20 ноября», — говорится в сообщении. Подать документы на участие в конкурсе можно с 9 октября по 8 ноября. Потом будет этап документальной проверки. В конкурсную комиссию от Чайковского вошли спикер думы Михаил Шубин, депутаты Равиль Гараев, Максим Девятов, Ольга Семенова, Светлана Анисимова, а также руководитель аппарата администрации Чайковского Анастасия Треногина. Вторая половина комиссии формируется краевыми властями. Комиссия выберет двух кандидатов. Они представят свои программы развития города депутатам, которые после этого определятся с фигурой мэра. Ранее URA.RU в инсайдах сообщало, что глава Чайковского Юрий Востриков может пойти на новый срок. Окончательно решение о том, кто возглавит территорию, пока не принято. Обсуждалось, что новым мэром может стать замглавы территории Алексей Агафонов. Также о желании поучаствовать в конкурсе заявлял депутат заксобрания Алексей Наборщиков. В 2018 году конкурс по отбору мэра несколько раз срывался, Юрий Востриков прошел с трудом. По итогам выборов в гордуму в 2023 году оппозицию в Чайковском удалось взять под контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дума Чайковского городского округа объявила конкурс по отбору мэра. Он пройдет 20 ноября, сообщает telegram-канал совета представительных органов Пермского края. Чайковский считается самым сложным в политическом плане городом. «Дату проведения конкурса по отбору кандидатур определили депутаты Чайковской городской Думы на сегодняшнем заседании. Кандидатов на пост главы Чайковского определят 20 ноября», — говорится в сообщении. Подать документы на участие в конкурсе можно с 9 октября по 8 ноября. Потом будет этап документальной проверки. В конкурсную комиссию от Чайковского вошли спикер думы Михаил Шубин, депутаты Равиль Гараев, Максим Девятов, Ольга Семенова, Светлана Анисимова, а также руководитель аппарата администрации Чайковского Анастасия Треногина. Вторая половина комиссии формируется краевыми властями. Комиссия выберет двух кандидатов. Они представят свои программы развития города депутатам, которые после этого определятся с фигурой мэра. Ранее URA.RU в инсайдах сообщало, что глава Чайковского Юрий Востриков может пойти на новый срок. Окончательно решение о том, кто возглавит территорию, пока не принято. Обсуждалось, что новым мэром может стать замглавы территории Алексей Агафонов. Также о желании поучаствовать в конкурсе заявлял депутат заксобрания Алексей Наборщиков. В 2018 году конкурс по отбору мэра несколько раз срывался, Юрий Востриков прошел с трудом. По итогам выборов в гордуму в 2023 году оппозицию в Чайковском удалось взять под контроль.