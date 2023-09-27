27 сентября 2023

В самом оппозиционном пермском городе объявили конкурс по отбору мэра

Нового мэра Чайковского выберут в конце ноября
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, руки
Конкурсная комиссия соберется на первое заседание 6 октября Фото:

Дума Чайковского городского округа объявила конкурс по отбору мэра. Он пройдет 20 ноября, сообщает telegram-канал совета представительных органов Пермского края. Чайковский считается самым сложным в политическом плане городом.

«Дату проведения конкурса по отбору кандидатур определили депутаты Чайковской городской Думы на сегодняшнем заседании. Кандидатов на пост главы Чайковского определят 20 ноября», — говорится в сообщении.

Подать документы на участие в конкурсе можно с 9 октября по 8 ноября. Потом будет этап документальной проверки. В конкурсную комиссию от Чайковского вошли спикер думы Михаил Шубин, депутаты Равиль Гараев, Максим Девятов, Ольга Семенова, Светлана Анисимова, а также руководитель аппарата администрации Чайковского Анастасия Треногина. Вторая половина комиссии формируется краевыми властями. Комиссия выберет двух кандидатов. Они представят свои программы развития города депутатам, которые после этого определятся с фигурой мэра.

Ранее URA.RU в инсайдах сообщало, что глава Чайковского Юрий Востриков может пойти на новый срок. Окончательно решение о том, кто возглавит территорию, пока не принято. Обсуждалось, что новым мэром может стать замглавы территории Алексей Агафонов. Также о желании поучаствовать в конкурсе заявлял депутат заксобрания Алексей Наборщиков. В 2018 году конкурс по отбору мэра несколько раз срывался, Юрий Востриков прошел с трудом. По итогам выборов в гордуму в 2023 году оппозицию в Чайковском удалось взять под контроль.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дума Чайковского городского округа объявила конкурс по отбору мэра. Он пройдет 20 ноября, сообщает telegram-канал совета представительных органов Пермского края. Чайковский считается самым сложным в политическом плане городом. «Дату проведения конкурса по отбору кандидатур определили депутаты Чайковской городской Думы на сегодняшнем заседании. Кандидатов на пост главы Чайковского определят 20 ноября», — говорится в сообщении. Подать документы на участие в конкурсе можно с 9 октября по 8 ноября. Потом будет этап документальной проверки. В конкурсную комиссию от Чайковского вошли спикер думы Михаил Шубин, депутаты Равиль Гараев, Максим Девятов, Ольга Семенова, Светлана Анисимова, а также руководитель аппарата администрации Чайковского Анастасия Треногина. Вторая половина комиссии формируется краевыми властями. Комиссия выберет двух кандидатов. Они представят свои программы развития города депутатам, которые после этого определятся с фигурой мэра. Ранее URA.RU в инсайдах сообщало, что глава Чайковского Юрий Востриков может пойти на новый срок. Окончательно решение о том, кто возглавит территорию, пока не принято. Обсуждалось, что новым мэром может стать замглавы территории Алексей Агафонов. Также о желании поучаствовать в конкурсе заявлял депутат заксобрания Алексей Наборщиков. В 2018 году конкурс по отбору мэра несколько раз срывался, Юрий Востриков прошел с трудом. По итогам выборов в гордуму в 2023 году оппозицию в Чайковском удалось взять под контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...