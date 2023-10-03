Уральский танк с челябинским двигателем проходит испытания. Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, танк, т-90м
Танк с челябинским двигателем испытали на полигоне Фото:

Танк Т-90 «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска проходит испытания на полигоне госкорпорации «Уралвагонзавод». Видео с площадки показала пресс-служба концерна.

«Наша цель — довольные „клиенты“. Всем лежать, работает УВЗ», — сопроводили ролик надписью.

В Челябинске производят V-образный двигатель, обеспеченный турбонагревателем и улучшенной конструкцией. Это обеспечивает мощность, равную тысячи лошадиных сил.

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Танк Т-90 «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска проходит испытания на полигоне госкорпорации «Уралвагонзавод». Видео с площадки показала пресс-служба концерна. «Наша цель — довольные „клиенты“. Всем лежать, работает УВЗ», — сопроводили ролик надписью. В Челябинске производят V-образный двигатель, обеспеченный турбонагревателем и улучшенной конструкцией. Это обеспечивает мощность, равную тысячи лошадиных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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