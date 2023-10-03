Танк с челябинским двигателем испытали на полигоне
Танк Т-90 «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска проходит испытания на полигоне госкорпорации «Уралвагонзавод». Видео с площадки показала пресс-служба концерна.
«Наша цель — довольные „клиенты“. Всем лежать, работает УВЗ», — сопроводили ролик надписью.
В Челябинске производят V-образный двигатель, обеспеченный турбонагревателем и улучшенной конструкцией. Это обеспечивает мощность, равную тысячи лошадиных сил.
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