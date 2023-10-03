Уральский танк с челябинским двигателем проходит испытания. Видео

03 октября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Танк с челябинским двигателем испытали на полигоне Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Танк Т-90 «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска проходит испытания на полигоне госкорпорации «Уралвагонзавод». Видео с площадки показала пресс-служба концерна. «Наша цель — довольные „клиенты“. Всем лежать, работает УВЗ», — сопроводили ролик надписью. В Челябинске производят V-образный двигатель, обеспеченный турбонагревателем и улучшенной конструкцией. Это обеспечивает мощность, равную тысячи лошадиных сил.

Танк Т-90 «Прорыв» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска проходит испытания на полигоне госкорпорации «Уралвагонзавод». Видео с площадки показала пресс-служба концерна. «Наша цель — довольные „клиенты“. Всем лежать, работает УВЗ», — сопроводили ролик надписью. В Челябинске производят V-образный двигатель, обеспеченный турбонагревателем и улучшенной конструкцией. Это обеспечивает мощность, равную тысячи лошадиных сил.