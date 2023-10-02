После указа губернатора Моора тюменцы стали массово избавляться от беспилотников

В Тюменской области упали цены на беспилотники

03 октября 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Запрет на полеты гражданских квадрокоптеров был введен в Тюменской области 29 сентября 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Тюменской области начали массово продавать личные квадрокоптеры после того, как глава региона Александр Моор подписал распоряжение о запрете на использование гражданских БПЛА. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Из-за запрета на полеты многие тюменцы начали выставлять свои беспилотники на продажу. Поскольку в текущих условиях квадрокоптеры превратились в дорогие бесполезные игрушки. Покупателей стараются найти за пределами региона, в других субъектах РФ. Там, где полеты БПЛА еще не запрещены», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что тюменцы продают свои квадрокоптеры с большими скидками. «Многие продавцы скидывают до 20% от первоначальной стоимости квадрокоптеров. Так что ценники довольно привлекательные. Продают, в основном, китайские беспилотники популярной линейки Dji Mavic. Как любительские, так и профессиональные. Например, аппарат DJI Mavic 3 Fly More Combo можно найти за 200 тыс. рублей. А стоимость нового такого аппарата — более 300 тыс. рублей. Объявления о продаже размещают на открытых онлайн-площадках, либо в закрытых тематических telegram-каналах», — отметил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что 29 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о запрете на использование БПЛА. Распоряжение главы региона предусматривает ряд исключений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Тюменской области начали массово продавать личные квадрокоптеры после того, как глава региона Александр Моор подписал распоряжение о запрете на использование гражданских БПЛА. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Из-за запрета на полеты многие тюменцы начали выставлять свои беспилотники на продажу. Поскольку в текущих условиях квадрокоптеры превратились в дорогие бесполезные игрушки. Покупателей стараются найти за пределами региона, в других субъектах РФ. Там, где полеты БПЛА еще не запрещены», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что тюменцы продают свои квадрокоптеры с большими скидками. «Многие продавцы скидывают до 20% от первоначальной стоимости квадрокоптеров. Так что ценники довольно привлекательные. Продают, в основном, китайские беспилотники популярной линейки Dji Mavic. Как любительские, так и профессиональные. Например, аппарат DJI Mavic 3 Fly More Combo можно найти за 200 тыс. рублей. А стоимость нового такого аппарата — более 300 тыс. рублей. Объявления о продаже размещают на открытых онлайн-площадках, либо в закрытых тематических telegram-каналах», — отметил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что 29 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о запрете на использование БПЛА. Распоряжение главы региона предусматривает ряд исключений.