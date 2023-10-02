02 октября 2023

После указа губернатора Моора тюменцы стали массово избавляться от беспилотников

В Тюменской области упали цены на беспилотники
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон, квадрокоптер, бпла. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Запрет на полеты гражданских квадрокоптеров был введен в Тюменской области 29 сентября 2023 года Фото:

Жители Тюменской области начали массово продавать личные квадрокоптеры после того, как глава региона Александр Моор подписал распоряжение о запрете на использование гражданских БПЛА. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Из-за запрета на полеты многие тюменцы начали выставлять свои беспилотники на продажу. Поскольку в текущих условиях квадрокоптеры превратились в дорогие бесполезные игрушки. Покупателей стараются найти за пределами региона, в других субъектах РФ. Там, где полеты БПЛА еще не запрещены», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что тюменцы продают свои квадрокоптеры с большими скидками. «Многие продавцы скидывают до 20% от первоначальной стоимости квадрокоптеров. Так что ценники довольно привлекательные. Продают, в основном, китайские беспилотники популярной линейки Dji Mavic. Как любительские, так и профессиональные. Например, аппарат DJI Mavic 3 Fly More Combo можно найти за 200 тыс. рублей. А стоимость нового такого аппарата — более 300 тыс. рублей. Объявления о продаже размещают на открытых онлайн-площадках, либо в закрытых тематических telegram-каналах», — отметил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что 29 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о запрете на использование БПЛА. Распоряжение главы региона предусматривает ряд исключений.

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Жители Тюменской области начали массово продавать личные квадрокоптеры после того, как глава региона Александр Моор подписал распоряжение о запрете на использование гражданских БПЛА. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Из-за запрета на полеты многие тюменцы начали выставлять свои беспилотники на продажу. Поскольку в текущих условиях квадрокоптеры превратились в дорогие бесполезные игрушки. Покупателей стараются найти за пределами региона, в других субъектах РФ. Там, где полеты БПЛА еще не запрещены», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что тюменцы продают свои квадрокоптеры с большими скидками. «Многие продавцы скидывают до 20% от первоначальной стоимости квадрокоптеров. Так что ценники довольно привлекательные. Продают, в основном, китайские беспилотники популярной линейки Dji Mavic. Как любительские, так и профессиональные. Например, аппарат DJI Mavic 3 Fly More Combo можно найти за 200 тыс. рублей. А стоимость нового такого аппарата — более 300 тыс. рублей. Объявления о продаже размещают на открытых онлайн-площадках, либо в закрытых тематических telegram-каналах», — отметил инсайдер URA.RU. Ранее агентство писало о том, что 29 сентября губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о запрете на использование БПЛА. Распоряжение главы региона предусматривает ряд исключений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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