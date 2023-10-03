Ученица рассказала об обстановке в свердловской школе, где распылили газовый баллончик

После четвертого урока ученики школы №3 в Верхней Салде стали резко задыхаться из-за распыленного баллончика. Всех детей экстренно вывели на улицу, сообщила URA.RU одна из учениц.
«После четвертого урока наш класс вышел в коридор и все резко начали кашлять. Потом к нам подошел замдиректора и попросила срочно выйти на улицу», — сказала школьница. Она добавила, что именно замдиректора нашла перцовый баллончик в школе. После инцидента, по словам ученицы, детей отпустили домой.
Баллончик распылил шестиклассник в туалете. Газ через вентиляцию попал на все этажи школы. По данным минздрава Свердловской области, пострадали девять человек. Одного из них госпитализировали. К делу подключилась прокуратура.
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