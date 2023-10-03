Ученица рассказала об обстановке в свердловской школе, где распылили газовый баллончик

В Верхней Салде ученики школы №3 стали резко кашлять после четвертого урока

Школьников после ЧП отпустили домой (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После четвертого урока ученики школы №3 в Верхней Салде стали резко задыхаться из-за распыленного баллончика. Всех детей экстренно вывели на улицу, сообщила URA.RU одна из учениц.

«После четвертого урока наш класс вышел в коридор и все резко начали кашлять. Потом к нам подошел замдиректора и попросила срочно выйти на улицу», — сказала школьница. Она добавила, что именно замдиректора нашла перцовый баллончик в школе. После инцидента, по словам ученицы, детей отпустили домой.

Баллончик распылил шестиклассник в туалете. Газ через вентиляцию попал на все этажи школы. По данным минздрава Свердловской области, пострадали девять человек. Одного из них госпитализировали. К делу подключилась прокуратура.