Ученица рассказала об обстановке в свердловской школе, где распылили газовый баллончик

В Верхней Салде ученики школы №3 стали резко кашлять после четвертого урока
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Школьников после ЧП отпустили домой (архивное фото) Фото:

После четвертого урока ученики школы №3 в Верхней Салде стали резко задыхаться из-за распыленного баллончика. Всех детей экстренно вывели на улицу, сообщила URA.RU одна из учениц.

«После четвертого урока наш класс вышел в коридор и все резко начали кашлять. Потом к нам подошел замдиректора и попросила срочно выйти на улицу», — сказала школьница. Она добавила, что именно замдиректора нашла перцовый баллончик в школе. После инцидента, по словам ученицы, детей отпустили домой.

Баллончик распылил шестиклассник в туалете. Газ через вентиляцию попал на все этажи школы. По данным минздрава Свердловской области, пострадали девять человек. Одного из них госпитализировали. К делу подключилась прокуратура.

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После четвертого урока ученики школы №3 в Верхней Салде стали резко задыхаться из-за распыленного баллончика. Всех детей экстренно вывели на улицу, сообщила URA.RU одна из учениц. «После четвертого урока наш класс вышел в коридор и все резко начали кашлять. Потом к нам подошел замдиректора и попросила срочно выйти на улицу», — сказала школьница. Она добавила, что именно замдиректора нашла перцовый баллончик в школе. После инцидента, по словам ученицы, детей отпустили домой. Баллончик распылил шестиклассник в туалете. Газ через вентиляцию попал на все этажи школы. По данным минздрава Свердловской области, пострадали девять человек. Одного из них госпитализировали. К делу подключилась прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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