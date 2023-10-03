Прокуратура нагрянет в свердловскую школу, где распылили перцовый баллончик

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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, уголовное дело, судебное заседание, судебное дело, прокурор
Шестиклассник распылил баллончик в школе №3 в Верхней Салде Фото:

В Верхней Салде прокуратура организовала проверку в школе №3, где из-за распыления перцового баллончика пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Прокуратура организовала проверку в связи с распылением аэрозоли в здании верхнесалдинской школы №3 и обращением за медпомощью несовершеннолетних», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». По данным ведомства, баллончик в туалете на третьем этаже распылил шестиклассник. Затем пары распространились через вентиляцию по второму и четвертому этажам школы.

Инцидент произошел днем 3 октября. Из-за ЧП одного пострадавшего увезли в реанимацию. Двух других школьников доставили в детское соматическое отделение. Остальным пострадавшим врачи оказали помощь в школе. По словам одной из учениц, всех детей после происшествия отправили домой.

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В Верхней Салде прокуратура организовала проверку в школе №3, где из-за распыления перцового баллончика пострадали девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Прокуратура организовала проверку в связи с распылением аэрозоли в здании верхнесалдинской школы №3 и обращением за медпомощью несовершеннолетних», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области». По данным ведомства, баллончик в туалете на третьем этаже распылил шестиклассник. Затем пары распространились через вентиляцию по второму и четвертому этажам школы. Инцидент произошел днем 3 октября. Из-за ЧП одного пострадавшего увезли в реанимацию. Двух других школьников доставили в детское соматическое отделение. Остальным пострадавшим врачи оказали помощь в школе. По словам одной из учениц, всех детей после происшествия отправили домой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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