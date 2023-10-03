Школьник из Салды купил газовый баллончик на Wildberries и принес в класс

03 октября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Ребенок заказал баллончик на маркетплейсе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шестиклассник из Верхней Салды купил газовый баллончик на Wildberries, принес в школу, где его распылил другой ученик. Подробности инцидента URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Мальчик заказал газовый баллончик на Wildberries, оплатил его. Забирала посылку в пункте выдачи его бабушка, которая отдала баллончик внуку. Возможно, она понимала, что ребенку такой товар не отдадут», — сказал собеседник агентства. Школьник принес покупку в класс и похвастался перед друзьями. Один из товарищей тайком взял газовый баллончик и распылил в туалете. Слезоточивый газ мгновенно распространился по вентиляции по всему зданию. Пострадали девять детей, один из них попал в реанимацию. Источник добавил, что в данный момент администрацией города и руководством школы ведется проверка. Чиновники и педагоги выяснят, в какой семье проживает мальчик, купивший перцовый баллон. «После этого будут приняты решения», — сказал инсайдер.

Шестиклассник из Верхней Салды купил газовый баллончик на Wildberries, принес в школу, где его распылил другой ученик. Подробности инцидента URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Мальчик заказал газовый баллончик на Wildberries, оплатил его. Забирала посылку в пункте выдачи его бабушка, которая отдала баллончик внуку. Возможно, она понимала, что ребенку такой товар не отдадут», — сказал собеседник агентства. Школьник принес покупку в класс и похвастался перед друзьями. Один из товарищей тайком взял газовый баллончик и распылил в туалете. Слезоточивый газ мгновенно распространился по вентиляции по всему зданию. Пострадали девять детей, один из них попал в реанимацию. Источник добавил, что в данный момент администрацией города и руководством школы ведется проверка. Чиновники и педагоги выяснят, в какой семье проживает мальчик, купивший перцовый баллон. «После этого будут приняты решения», — сказал инсайдер.