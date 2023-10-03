03 октября 2023

В Кургане работники больницы возмутились произволом руководства

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полпреда Якушева Владимира в город Шадринск. Курган, медики, врач
Курганские медики пожаловалось на руководство больницы Фото:

В Кургане работники стационара областного наркологического диспансера пожаловались на произвол, совершаемый руководством. Об этом URA.RU узнало из письма, присланного в редакцию.

«Мы, работники стационара курганского наркодиспансера, <…> устали от беспредела», — сообщается в тексте письма. Авторы утверждают, что один из руководителей способствует развалу предприятия.

В письме сообщается, что в больнице якобы никто не ведет учет продуктов и лекарств, которые вывозятся и пропадают. Также люди жалуются на коммунальные проблемы в здании и подозревают руководство в присвоении стройматериалов и сговоре с подрядчиками.

Авторы письма надеются, что начальство привлекут к ответственности. Подобную надежду им подарили недавние обыски в учреждении.

Редакция направила запрос в департамент здравоохранения. В нем журналисты попросили дать оценку возможным нарушениям при руководстве диспансером. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы сообщили об обысках в областном наркодиспансере. По версии источников, силовики изъяли документы в учреждении.

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В Кургане работники стационара областного наркологического диспансера пожаловались на произвол, совершаемый руководством. Об этом URA.RU узнало из письма, присланного в редакцию. «Мы, работники стационара курганского наркодиспансера, <…> устали от беспредела», — сообщается в тексте письма. Авторы утверждают, что один из руководителей способствует развалу предприятия. В письме сообщается, что в больнице якобы никто не ведет учет продуктов и лекарств, которые вывозятся и пропадают. Также люди жалуются на коммунальные проблемы в здании и подозревают руководство в присвоении стройматериалов и сговоре с подрядчиками. Авторы письма надеются, что начальство привлекут к ответственности. Подобную надежду им подарили недавние обыски в учреждении. Редакция направила запрос в департамент здравоохранения. В нем журналисты попросили дать оценку возможным нарушениям при руководстве диспансером. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что курганцы сообщили об обысках в областном наркодиспансере. По версии источников, силовики изъяли документы в учреждении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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