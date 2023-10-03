В Кургане работники больницы возмутились произволом руководства

Курганские медики пожаловалось на руководство больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане работники стационара областного наркологического диспансера пожаловались на произвол, совершаемый руководством. Об этом URA.RU узнало из письма, присланного в редакцию.

«Мы, работники стационара курганского наркодиспансера, <…> устали от беспредела», — сообщается в тексте письма. Авторы утверждают, что один из руководителей способствует развалу предприятия.

В письме сообщается, что в больнице якобы никто не ведет учет продуктов и лекарств, которые вывозятся и пропадают. Также люди жалуются на коммунальные проблемы в здании и подозревают руководство в присвоении стройматериалов и сговоре с подрядчиками.

Авторы письма надеются, что начальство привлекут к ответственности. Подобную надежду им подарили недавние обыски в учреждении.

Редакция направила запрос в департамент здравоохранения. В нем журналисты попросили дать оценку возможным нарушениям при руководстве диспансером. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что курганцы сообщили об обысках в областном наркодиспансере. По версии источников, силовики изъяли документы в учреждении.