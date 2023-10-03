Сыщики вывели маньяка-импотента на места преступлений в Каменске-Уральском. Видео

СК показал кадры со следственного эксперимента с маньяком из Каменска-Уральского

03 октября 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Следователи провели следственный эксперимент с подозреваемым (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи показали кадры со следственного эксперимента с 44-летним слесарем Михаилом Незнамовым, который 17 лет назад убил пятерых девушек в Каменске-Уральском. По данным полиции, жертвы оскорбляли его, а одна из них назвала импотентом. Преступления мужчина совершал в период с 2000 по 2005 годы. Одной из потерпевших на момент преступления было 17 лет, самой старшей — 29 лет. По версии следствия, Незнамов знакомился с девушками на улицах Каменска-Уральского, затем в безлюдных местах расправлялся с ними. Незнамов во время следственного эксперимента рассказал, что когда душил одну из жертв, мимо проходили люди. Однако он не уточнил, заметили ли они его. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж.

Следователи показали кадры со следственного эксперимента с 44-летним слесарем Михаилом Незнамовым, который 17 лет назад убил пятерых девушек в Каменске-Уральском. По данным полиции, жертвы оскорбляли его, а одна из них назвала импотентом. Преступления мужчина совершал в период с 2000 по 2005 годы. Одной из потерпевших на момент преступления было 17 лет, самой старшей — 29 лет. По версии следствия, Незнамов знакомился с девушками на улицах Каменска-Уральского, затем в безлюдных местах расправлялся с ними. Незнамов во время следственного эксперимента рассказал, что когда душил одну из жертв, мимо проходили люди. Однако он не уточнил, заметили ли они его. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж.