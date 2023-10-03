Сыщики вывели маньяка-импотента на места преступлений в Каменске-Уральском. Видео

СК показал кадры со следственного эксперимента с маньяком из Каменска-Уральского
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Крематорий. Оцепление. Курган , ежедневник, следователь ск, следователь
Следователи провели следственный эксперимент с подозреваемым (архивное фото) Фото:

Следователи показали кадры со следственного эксперимента с 44-летним слесарем Михаилом Незнамовым, который 17 лет назад убил пятерых девушек в Каменске-Уральском. По данным полиции, жертвы оскорбляли его, а одна из них назвала импотентом.

Преступления мужчина совершал в период с 2000 по 2005 годы. Одной из потерпевших на момент преступления было 17 лет, самой старшей — 29 лет. По версии следствия, Незнамов знакомился с девушками на улицах Каменска-Уральского, затем в безлюдных местах расправлялся с ними.

Незнамов во время следственного эксперимента рассказал, что когда душил одну из жертв, мимо проходили люди. Однако он не уточнил, заметили ли они его.

Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж.

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Следователи показали кадры со следственного эксперимента с 44-летним слесарем Михаилом Незнамовым, который 17 лет назад убил пятерых девушек в Каменске-Уральском. По данным полиции, жертвы оскорбляли его, а одна из них назвала импотентом. Преступления мужчина совершал в период с 2000 по 2005 годы. Одной из потерпевших на момент преступления было 17 лет, самой старшей — 29 лет. По версии следствия, Незнамов знакомился с девушками на улицах Каменска-Уральского, затем в безлюдных местах расправлялся с ними. Незнамов во время следственного эксперимента рассказал, что когда душил одну из жертв, мимо проходили люди. Однако он не уточнил, заметили ли они его. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и грабеж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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