Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем в интернете

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Антон Силуанов заявил, что к концу 2023 года будет принято решение о легализации интернет- торговли алкоголя Фото:

Министерство финансов РФ одобрило предложение легализовать онлайн-торговлю алкоголем. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, к концу 2023 года будет принято окончательное решение.

«Минфин выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше», — заявил Силуанов. Его выступление транслируется в telegram-канале Совета Федерации.

Силуанов уверен, что решение по данному вопросу будет принято к концу 2023 года. Он отметил, что итоговой договоренности в правительстве еще нет.

Ранее Минпромторг РФ поддержал инициативу члена Совета Федерации Андрея Клишаса о дистанционной продажи алкогольных напитков в России, передает RT. Однако сенатор отозвал законопроект из-за замечаний Минфина.

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Министерство финансов РФ одобрило предложение легализовать онлайн-торговлю алкоголем. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, к концу 2023 года будет принято окончательное решение. «Минфин выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше», — заявил Силуанов. Его выступление транслируется в telegram-канале Совета Федерации. Силуанов уверен, что решение по данному вопросу будет принято к концу 2023 года. Он отметил, что итоговой договоренности в правительстве еще нет. Ранее Минпромторг РФ поддержал инициативу члена Совета Федерации Андрея Клишаса о дистанционной продажи алкогольных напитков в России, передает RT. Однако сенатор отозвал законопроект из-за замечаний Минфина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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