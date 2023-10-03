Минфин выступил за легализацию торговли алкоголем в интернете

Министерство финансов РФ одобрило предложение легализовать онлайн-торговлю алкоголем. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, к концу 2023 года будет принято окончательное решение.
«Минфин выступает за легализацию интернет-торговли алкоголем: у этой меры есть и минусы, но плюсов больше», — заявил Силуанов. Его выступление транслируется
Силуанов уверен, что решение по данному вопросу будет принято к концу 2023 года. Он отметил, что итоговой договоренности в правительстве еще нет.
Ранее Минпромторг РФ поддержал инициативу члена Совета Федерации Андрея Клишаса о дистанционной продажи алкогольных напитков в России, передает RT. Однако сенатор отозвал законопроект из-за замечаний Минфина.
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