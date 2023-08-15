Рубль продолжил падать после экстренного решения Центробанка

Курс доллара составляет 97,20 рублей
новость из сюжетаДоллары и евро «бьют» по рублю
Рубль продолжает падать после экстренного повышения ключевой ставки Центробанком. Курс доллара в настоящий момент составляет 97,20 рублей. При этом в начале торгов утром 15 августа он был 92,7 рубля. Такие данные приводит Мосбиржа.
Курс доллара составляет 97,20 рублей. Евро — 106 рублей. К началу торгов с утра 15 августа он составлял 92,7 рублей. Такие данные
Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. По словам представителей Банка России, это может помочь урегулировать ситуацию с рублем.
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