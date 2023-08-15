Рубль продолжил падать после экстренного решения Центробанка 15 августа 2023 в 13:09 Размер текста - 17 + Курс доллара составляет 97,20 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю Рубль продолжает падать после экстренного повышения ключевой ставки Центробанком. Курс доллара в настоящий момент составляет 97,20 рублей. При этом в начале торгов утром 15 августа он был 92,7 рубля. Такие данные приводит Мосбиржа. Курс доллара составляет 97,20 рублей. Евро — 106 рублей. К началу торгов с утра 15 августа он составлял 92,7 рублей. Такие данные приводит Московская биржа. Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. По словам представителей Банка России, это может помочь урегулировать ситуацию с рублем. Рубль продолжает падать после экстренного повышения ключевой ставки Центробанком. Курс доллара в настоящий момент составляет 97,20 рублей. При этом в начале торгов утром 15 августа он был 92,7 рубля. Такие данные приводит Мосбиржа. Курс доллара составляет 97,20 рублей. Евро — 106 рублей. К началу торгов с утра 15 августа он составлял 92,7 рублей. Такие данные приводит Московская биржа. Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. По словам представителей Банка России, это может помочь урегулировать ситуацию с рублем. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям