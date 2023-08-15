Рубль продолжил падать после экстренного решения Центробанка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один доллар - 100 рублей. Челябинск, монеты, деньги, 100 рублей, доллары, валюта, доллар, дедолларизация
Курс доллара составляет 97,20 рублей Фото:
новость из сюжета
Доллары и евро «бьют» по рублю

Рубль продолжает падать после экстренного повышения ключевой ставки Центробанком. Курс доллара в настоящий момент составляет 97,20 рублей. При этом в начале торгов утром 15 августа он был 92,7 рубля. Такие данные приводит Мосбиржа.

Курс доллара составляет 97,20 рублей. Евро — 106 рублей. К началу торгов с утра 15 августа он составлял 92,7 рублей. Такие данные приводит Московская биржа.

Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. По словам представителей Банка России, это может помочь урегулировать ситуацию с рублем.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рубль продолжает падать после экстренного повышения ключевой ставки Центробанком. Курс доллара в настоящий момент составляет 97,20 рублей. При этом в начале торгов утром 15 августа он был 92,7 рубля. Такие данные приводит Мосбиржа. Курс доллара составляет 97,20 рублей. Евро — 106 рублей. К началу торгов с утра 15 августа он составлял 92,7 рублей. Такие данные приводит Московская биржа. Центробанк поднял ключевую ставку до 12%. По словам представителей Банка России, это может помочь урегулировать ситуацию с рублем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...