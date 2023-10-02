В ХМАО обострилась борьба за кресло умершего мэра. Инсайд

В ХМАО политэлиты готовятся к переделу власти после смерти мэра Мегиона

03 октября 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

В Мегионе обострилась борьба за кресло главы города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В ХМАО обострилась борьба за кресло главы Мегиона. Как рассказал URA.RU источник в местном политическом истеблишменте, местные политэлиты готовятся к переделу власти, и далеко не все поддерживают и. о. умершего мэра Олега Дейнеки — первого замглавы города Игоря Алчинова. «Интересанты максимально расшатывают повестку, чтобы не дать ему отбросить приставку „и.о.“. В городе то и дело вспыхивают скандалы, в которых фигурируют члены диаспор, родственники политэлит, а в производстве у силовиков находится уголовное дело о халатности. В муниципалитете начинаются торги за власть, чтобы снизить политический вес преемника Дейнеки. Скандалы продолжатся до момента, когда окружной внутрипол официально определится с кандидатурой нового мэра», — утверждает инсайдер. Другой источник агентства отмечает, что Алчинову удалось хотя бы внешне уладить отношения с большей частью представителей местного истеблишмента. «Кроме того, как говорят знакомые из числа силовиков, все многочисленные проверки мэрии так или иначе инициируются одной и той же группой интересантов. Другой вопрос, что нарушения выявляются действительно серьезные — Дейнека оставил „наследство“ в виде конфликта интересов с членами семьи и проблем со сдачей имиджевых строительных объектов. Но альтернативы Алчинову пока нет — преемника, если бы он был, начинали бы готовить заранее и вводить в курс дела. Ходили слухи, что кресло может получить один из нижневартовских депутатов, но, как мне кажется, они не соответствуют действительности», — отмечает собеседник. Сам Алчинов не подтверждает, но и не опровергает своего желания принять участия в конкурсе на замещение главы Мегиона. «Мы в любом случае трудимся и ждем решения сверху. Если поступит предложение дальше работать в команде, значит, будем работать в команде. Если нет, уволюсь сразу — прятаться не буду, на больничный не пойду», — пошутил чиновник. Ранее URA.RU писало о том, что мэрии Мегиона предрекают еще несколько уголовных дел. Также в производстве СКР по ХМАО находится уголовное дело о халатности при приемке «Мега-парка», который был сдан с многочисленными нарушениями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО обострилась борьба за кресло главы Мегиона. Как рассказал URA.RU источник в местном политическом истеблишменте, местные политэлиты готовятся к переделу власти, и далеко не все поддерживают и. о. умершего мэра Олега Дейнеки — первого замглавы города Игоря Алчинова. «Интересанты максимально расшатывают повестку, чтобы не дать ему отбросить приставку „и.о.“. В городе то и дело вспыхивают скандалы, в которых фигурируют члены диаспор, родственники политэлит, а в производстве у силовиков находится уголовное дело о халатности. В муниципалитете начинаются торги за власть, чтобы снизить политический вес преемника Дейнеки. Скандалы продолжатся до момента, когда окружной внутрипол официально определится с кандидатурой нового мэра», — утверждает инсайдер. Другой источник агентства отмечает, что Алчинову удалось хотя бы внешне уладить отношения с большей частью представителей местного истеблишмента. «Кроме того, как говорят знакомые из числа силовиков, все многочисленные проверки мэрии так или иначе инициируются одной и той же группой интересантов. Другой вопрос, что нарушения выявляются действительно серьезные — Дейнека оставил „наследство“ в виде конфликта интересов с членами семьи и проблем со сдачей имиджевых строительных объектов. Но альтернативы Алчинову пока нет — преемника, если бы он был, начинали бы готовить заранее и вводить в курс дела. Ходили слухи, что кресло может получить один из нижневартовских депутатов, но, как мне кажется, они не соответствуют действительности», — отмечает собеседник. Сам Алчинов не подтверждает, но и не опровергает своего желания принять участия в конкурсе на замещение главы Мегиона. «Мы в любом случае трудимся и ждем решения сверху. Если поступит предложение дальше работать в команде, значит, будем работать в команде. Если нет, уволюсь сразу — прятаться не буду, на больничный не пойду», — пошутил чиновник. Ранее URA.RU писало о том, что мэрии Мегиона предрекают еще несколько уголовных дел. Также в производстве СКР по ХМАО находится уголовное дело о халатности при приемке «Мега-парка», который был сдан с многочисленными нарушениями.