Курганские чиновники вошли в совет директоров Центрального рынка

Акционеры Центрального рынка избрали в совет директоров курганских чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько чиновников вошли в состав директоров АО «Курганский центральный рынок. Среди них начальник управления ЖКХ областного депстроя Андрей Благинин, директор городского департамента экономразвития Анна Бунина, руководитель городской инспекции по земельным отношениям Сергей Герштанский и глава МКУ «Жилищная политика» Вячеслав Гляделов. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ)

«Избрать в Совет директоров: Герштанский Сергей Юрьевич, <…> Бунина Анна Михайловна, Гляделов Вячеслав Викторович, <…> Благинин Андрей Николаевич», — говорится в документе. Также в состав вошел бывший руководитель АТИ Михаил Дубанич. Решение совета акционеров подписано директором ООО «Новый рынок» Андреем Фадеичевым.

Ранее URA.RU писало, что АО «Курганский центральный рынок» не стало выплачивать дивиденды акционерам. Всю чистую прибыль, полученную в 2022 году, было принято направить на модернизацию имущественного комплекса.