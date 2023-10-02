Долгострой планируют закончить в 2024 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане возобновили строительство жилого комплекса «Кристалл» на перекрестке улиц Куйбышева — Красина Об этом передает корреспондент URA.RU. Многоэтажный дом начали строить еще десять лет назад.

«В Центре Кургана возобновили стройку на заброшенной высотке на перекрестке улиц Куйбышева — Красина. Согласно проекту, окончание работ запланировано на третий квартал 2024 года. Застройщиком выступает компания „Сибирский газовик“, принадлежащая бизнесмену Александру Бабочкину», — передает корреспондент. Территория рядом со стройкой огорожена забором.

В 2013 году строительством высотки начинала заниматься компания «СУ Артекс». Работы были приостановлены после банкротства застройщика в 2017 году. За это время был сдан 17-этажный дом комплекса. Второй дом с пристроем, парковками и тренажерным залом остались недостроенными. Изначально ЖК «Кристалл» планировали сдать в 2021 году.

Ранее URA.RU писало, что возле долгостроя, где на курганцев падали камни, пешеходам загородили проход. Местные жители жаловались, что из-за забора им приходится добираться до остановки по проезжей части.