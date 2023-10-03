Родителей ребенка, распылившего перцовый баллончик в свердловской школе, накажут

03 октября 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

Баллончик распылил шестиклассник (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родителей мальчика, который распылил перцовый баллончик в школе №3 в Верхней Салде, привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «За допущенное правонарушение в отношении родителей „любопытного“ мальчика представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 КОАП „Ненадлежащее воспитание собственного ребенка“», — пояснил Горелых. Он добавил, что в адрес руководства школы полиция направит представления для дополнительного информирования учеников и родителей об опасности подобных «экспериментов». Инцидент произошел днем в третьей школе Верхней Салды. Всего пострадали девять человек . По данным источника URA.RU, баллончик в туалете распылил шестиклассник. Одна из школьниц рассказала агентству, что ЧП произошло после четвертого урока.

Родителей мальчика, который распылил перцовый баллончик в школе №3 в Верхней Салде, привлекут к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «За допущенное правонарушение в отношении родителей „любопытного“ мальчика представители МВД завели административное делопроизводство по ст. 5.35 КОАП „Ненадлежащее воспитание собственного ребенка“», — пояснил Горелых. Он добавил, что в адрес руководства школы полиция направит представления для дополнительного информирования учеников и родителей об опасности подобных «экспериментов». Инцидент произошел днем в третьей школе Верхней Салды. Всего пострадали девять человек. По данным источника URA.RU, баллончик в туалете распылил шестиклассник. Одна из школьниц рассказала агентству, что ЧП произошло после четвертого урока.