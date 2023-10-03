Школьник из Салды распылил газовый баллончик из-за нежелания сидеть на уроках

Шестиклассник из Верхней Салды (Свердловская область) решил распылить газовый баллончик в школе, потому что не хотел сидеть на уроках. Об этом сообщил источник.
«Мальчик распылил баллон с газом специально, чтобы не идти на уроки», — пояснил собеседник изданию «КП-Екатеринбург». Сделал он это после того, как другой подросток похвастался покупкой перед ним.
Ранее свердловский минздрав сообщил, что в верхнесалдинской школе № 3 неизвестный распылил перцовый баллончик. Девять человек пострадали, некоторые были доставлены в больницу. Газовый баллончик заказал на Wildberries шестиклассник, покупку забрала его бабушка. Позже один из товарищей школьника тайком взял газовый баллончик и распылил в туалете. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.
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