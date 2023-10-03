Школьник из Салды распылил газовый баллончик из-за нежелания сидеть на уроках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Курган, школа, школьники, ученики, уроки
Школьник распылил баллончик в туалете Фото:

Шестиклассник из Верхней Салды (Свердловская область) решил распылить газовый баллончик в школе, потому что не хотел сидеть на уроках. Об этом сообщил источник.

«Мальчик распылил баллон с газом специально, чтобы не идти на уроки», — пояснил собеседник изданию «КП-Екатеринбург». Сделал он это после того, как другой подросток похвастался покупкой перед ним.

Ранее свердловский минздрав сообщил, что в верхнесалдинской школе № 3 неизвестный распылил перцовый баллончик. Девять человек пострадали, некоторые были доставлены в больницу. Газовый баллончик заказал на Wildberries шестиклассник, покупку забрала его бабушка. Позже один из товарищей школьника тайком взял газовый баллончик и распылил в туалете. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шестиклассник из Верхней Салды (Свердловская область) решил распылить газовый баллончик в школе, потому что не хотел сидеть на уроках. Об этом сообщил источник. «Мальчик распылил баллон с газом специально, чтобы не идти на уроки», — пояснил собеседник изданию «КП-Екатеринбург». Сделал он это после того, как другой подросток похвастался покупкой перед ним. Ранее свердловский минздрав сообщил, что в верхнесалдинской школе № 3 неизвестный распылил перцовый баллончик. Девять человек пострадали, некоторые были доставлены в больницу. Газовый баллончик заказал на Wildberries шестиклассник, покупку забрала его бабушка. Позже один из товарищей школьника тайком взял газовый баллончик и распылил в туалете. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...