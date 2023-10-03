Минфин выделил деньги на образовательные кампусы в Екатеринбурге на 2024 год

03 октября 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Кампусы появится в Екатеринбурге, Челябинске и других городах Фото: Илья Московец © URA.RU В 2024 году в Екатеринбурге создадут современные образовательные кампусы. На создание новых мест в учебных организациях Минфин выделил 111 млрд рублей, заявил глава ведомства Антон Силуанов. «Около 111 млрд рублей выделено на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2024 году. <…> Продолжится реализация начатой в текущем году программы по созданию современных кампусов мирового уровня в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске», — пишет telegram-канал «Минфин России», ссылаясь на Силуанова. Также кампус появится в Челябинске. Кроме того, по данным ведомства, в 2024-м хотят запустить не менее 1300 школ. «Горячее питание, выплаты за классное руководство, капитальный ремонт школ — все эти задачи учтены в наших планах и будут выполнены», — пишет пресс-службы Минфина РФ. В Екатеринбурге проект кампуса реализуют в Новокольцовском микрорайоне. В конце июня там закончили строительство первой очереди. Возведение завершилось открытием медицинского и общественного центров Уральского федерального университета, также там открыли общежития для студентов.

В 2024 году в Екатеринбурге создадут современные образовательные кампусы. На создание новых мест в учебных организациях Минфин выделил 111 млрд рублей, заявил глава ведомства Антон Силуанов. «Около 111 млрд рублей выделено на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 2024 году. <…> Продолжится реализация начатой в текущем году программы по созданию современных кампусов мирового уровня в Калининграде, Екатеринбурге, Новосибирске», — пишет telegram-канал «Минфин России», ссылаясь на Силуанова. Также кампус появится в Челябинске. Кроме того, по данным ведомства, в 2024-м хотят запустить не менее 1300 школ. «Горячее питание, выплаты за классное руководство, капитальный ремонт школ — все эти задачи учтены в наших планах и будут выполнены», — пишет пресс-службы Минфина РФ. В Екатеринбурге проект кампуса реализуют в Новокольцовском микрорайоне. В конце июня там закончили строительство первой очереди. Возведение завершилось открытием медицинского и общественного центров Уральского федерального университета, также там открыли общежития для студентов.