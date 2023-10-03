Кличко обвинил правительство Украины в срыве отопительного сезона

Правительство Украины уже второй год не выплачивает долг Киеву в размере 6,8 миллиарда гривен. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, теплопредприятия в городе работают с большими убытками.
«Напомню, задолженность, которую государство обещает погасить уже второй год подряд, на сегодня перед Киевом составляет 6,8 миллиарда гривен <…> Теплопредприятия работают с бешеными убытками и не может город самостоятельно перекрывать такие колоссальные средства», — заявил Кличко в своем telegram-канале. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский давал поручение правительству компенсировать долг, однако денежные средства так и не поступили.
Ранее Виталий Кличко пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Он обвинил в этом партию президента Украины «Слуга народа».
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