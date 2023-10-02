02 октября 2023

Мэрия Ноябрьска затягивает восстановление легендарного озера Ханто

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, знак, озеро, купаться запрещено, нарушители, пляж, водоем
Восстановлением озера Ханто обеспокоены жители Ноябрьска Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) жители много лет безрезультатно добиваются от мэрии восстановления любимого места отдыха ямальцев. По мнению горожан, власти затягивают с восстановлением озера Ханто, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

«Много лет просят очистить озеро Ханто — оказалось, что оно тоже не наше! Откройте нам секрет, что наше?» — задает вопрос Наталья Макарова в группе «Администрация Ноябрьска». Жители отмечают в комментариях, что проблемы озера Ханто мэрия перекладывает на региональный и федеральный уровень, вопрос затягивается. О расчистке водоема ноябряне каждый год спрашивают у представителей властей. Однако ситуация не меняется.

URA.RU направило запрос в пресс-службу муниципалитета. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU сообщало о загрязнении водоема. Также говорилось о проекте ученых по восстановлению излюбленного места отдыха жителей Ноябрьска. На берегу озера раньше был санаторий, и бил источник с минеральной водой, которую пил первый президент РФ Борис Ельцин.

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В Ноябрьске (ЯНАО) жители много лет безрезультатно добиваются от мэрии восстановления любимого места отдыха ямальцев. По мнению горожан, власти затягивают с восстановлением озера Ханто, сообщили они в соцсети «ВКонтакте». «Много лет просят очистить озеро Ханто — оказалось, что оно тоже не наше! Откройте нам секрет, что наше?» — задает вопрос Наталья Макарова в группе «Администрация Ноябрьска». Жители отмечают в комментариях, что проблемы озера Ханто мэрия перекладывает на региональный и федеральный уровень, вопрос затягивается. О расчистке водоема ноябряне каждый год спрашивают у представителей властей. Однако ситуация не меняется. URA.RU направило запрос в пресс-службу муниципалитета. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU сообщало о загрязнении водоема. Также говорилось о проекте ученых по восстановлению излюбленного места отдыха жителей Ноябрьска. На берегу озера раньше был санаторий, и бил источник с минеральной водой, которую пил первый президент РФ Борис Ельцин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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