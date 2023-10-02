Мэрия Ноябрьска затягивает восстановление легендарного озера Ханто

Восстановлением озера Ханто обеспокоены жители Ноябрьска Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) жители много лет безрезультатно добиваются от мэрии восстановления любимого места отдыха ямальцев. По мнению горожан, власти затягивают с восстановлением озера Ханто, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

«Много лет просят очистить озеро Ханто — оказалось, что оно тоже не наше! Откройте нам секрет, что наше?» — задает вопрос Наталья Макарова в группе «Администрация Ноябрьска». Жители отмечают в комментариях, что проблемы озера Ханто мэрия перекладывает на региональный и федеральный уровень, вопрос затягивается. О расчистке водоема ноябряне каждый год спрашивают у представителей властей. Однако ситуация не меняется.

URA.RU направило запрос в пресс-службу муниципалитета. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU сообщало о загрязнении водоема. Также говорилось о проекте ученых по восстановлению излюбленного места отдыха жителей Ноябрьска. На берегу озера раньше был санаторий, и бил источник с минеральной водой, которую пил первый президент РФ Борис Ельцин.