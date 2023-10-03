Тюменские таксисты научились обманом получать деньги от «Яндекс. Go»

Тюменские таксисты занимаются накруткой количества выполненных заказов, чтобы получать премии от агрегатора «Яндекс. Go». Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков.
« „Яндекс. Go“ периодически выставляет партнерам сервиса индивидуальные планы. Например, водителю сообщают, что если в течение семи дней он выполнит 130 заказов, то получит дополнительно к заработку 6 тыс. рублей. Так вот, некоторые тюменские таксисты придумали схему, по которой эти деньги становятся максимально легкими. Они берут второй телефон, подъезжают на определенный адрес и вызывают такси. А система агрегатора им же эту заявку и передает. После этого водители „выполняют“ заказ и становятся на шаг ближе к получению премиальных. Сами таксисты назвали эту схему „самокат“», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.
В адрес агрегатора такси «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее агентство писало о том, что таксисты «Яндекс. Go» начали обманывать пассажиров, чтобы не выполнять невыгодные заказы. Водители по телефону сообщают пассажирам, что из-за поломки автомобиля не могут за ними приехать.
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