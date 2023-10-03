Тюменские таксисты научились обманом получать деньги от «Яндекс. Go»

Таксисты накручивают количество выполненных заказов, чтобы получить бонусы от «Яндекс. Go» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские таксисты занимаются накруткой количества выполненных заказов, чтобы получать премии от агрегатора «Яндекс. Go». Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков.

« „Яндекс. Go“ периодически выставляет партнерам сервиса индивидуальные планы. Например, водителю сообщают, что если в течение семи дней он выполнит 130 заказов, то получит дополнительно к заработку 6 тыс. рублей. Так вот, некоторые тюменские таксисты придумали схему, по которой эти деньги становятся максимально легкими. Они берут второй телефон, подъезжают на определенный адрес и вызывают такси. А система агрегатора им же эту заявку и передает. После этого водители „выполняют“ заказ и становятся на шаг ближе к получению премиальных. Сами таксисты назвали эту схему „самокат“», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

В адрес агрегатора такси «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что таксисты «Яндекс. Go» начали обманывать пассажиров, чтобы не выполнять невыгодные заказы. Водители по телефону сообщают пассажирам, что из-за поломки автомобиля не могут за ними приехать.