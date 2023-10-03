Иммунолог Крючков не исключил, что последствия COVID-19 могут остаться навсегда

04 октября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Нарушения со стороны центральной нервной системы являются наиболее частыми последствиями COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Последствия перенесенного коронавируса могут остаться у человека навсегда. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков. «Вероятность того, что последствия коронавируса могут остаться с человеком навсегда, есть. А что обязательно останутся — очень невысокая. Я не говорю про тех, у кого было критическое течение, потому что если было ИВЛ, то оно само по себе дает долгосрочные осложнения, помимо самого ковида. Все зависит от того, как человек перенес заболевание, степень его тяжести, наличия хронических заболеваний. Эти моменты ухудшают ситуацию», — сказал Николай Крючков. Нарушения со стороны центральной нервной системы являются наиболее частыми последствиями коронавируса, отметил иммунолог. «В первую очередь, это туман в голове, нарушение внимания, краткосрочной памяти, отсутствие сил. Это может быть долго. У части людей проходит со временем. У других сохраняется от года и дольше. Также повышенная тревожность и нарушение сна. Реже бывает клиническая депрессия. Речь идет о 10-15%», — объяснил он. «В течение как минимум двух лет с момента перенесенного COVID-19, особенно в первый год, сохраняются повышенные многократно риски инсультов, инфарктов и других тромботических осложнений. Это не то, что проявляется постоянно. Человек этого не ощущает. Но риски повышенные, поэтому нужно следить за свертываемостью крови, за венами нижних конечностей, отечностью. Это могут быть тромбы, которые могут принести большой ущерб здоровью и жизни», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Последствия перенесенного коронавируса могут остаться у человека навсегда. Об этом в разговоре с URA.RU заявил гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог Николай Крючков. «Вероятность того, что последствия коронавируса могут остаться с человеком навсегда, есть. А что обязательно останутся — очень невысокая. Я не говорю про тех, у кого было критическое течение, потому что если было ИВЛ, то оно само по себе дает долгосрочные осложнения, помимо самого ковида. Все зависит от того, как человек перенес заболевание, степень его тяжести, наличия хронических заболеваний. Эти моменты ухудшают ситуацию», — сказал Николай Крючков. Нарушения со стороны центральной нервной системы являются наиболее частыми последствиями коронавируса, отметил иммунолог. «В первую очередь, это туман в голове, нарушение внимания, краткосрочной памяти, отсутствие сил. Это может быть долго. У части людей проходит со временем. У других сохраняется от года и дольше. Также повышенная тревожность и нарушение сна. Реже бывает клиническая депрессия. Речь идет о 10-15%», — объяснил он. «В течение как минимум двух лет с момента перенесенного COVID-19, особенно в первый год, сохраняются повышенные многократно риски инсультов, инфарктов и других тромботических осложнений. Это не то, что проявляется постоянно. Человек этого не ощущает. Но риски повышенные, поэтому нужно следить за свертываемостью крови, за венами нижних конечностей, отечностью. Это могут быть тромбы, которые могут принести большой ущерб здоровью и жизни», — заключил собеседник агентства.