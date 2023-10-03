Тюменский подрядчик властей признал финансовую несостоятельность

Компания, работавшая с мэриями Тюменской области и ЯНАО, заявила о банкротстве
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Пресс-конференция по банкротству, ИНТЕРФАКС. Екатеринбург, банкротство, неплатежеспособность
Дело о банкротстве ООО «Гарантия» рассматривается судом первой инстанции Фото:

В Тюмени заявлена банкротом компания, выполнявшая подрядные работы для муниципалитетов регионаи крупных коммунальных компаний ЯНАО. О финансовых трудностях ООО «Гарантия» сообщает информационная система СБИС.

«ООО „Гарантия“, создана 17.06 99, в настоящий момент исключена из ЕГРЮЛ. Операции по счетам приостановлены с октября 2021 года. Предприятие заявлено банкротом», — сообщает карточка предприятия в СБИС.

Система так же сообщает, что среди заказчиков, с которыми работало ООО «Гарантия», есть тюменское управление госзакупок, администрация Тобольска и ямальский коммунальный гигант «Ямалкоммунэнерго». Основным видом работ, которые выполняла для заказчикаов «Гарантия», были работы по капитальному ремонту инженерных сетей.

В настоящий момент компания заявлена банкротом, дело рассматривается в первой инстанции, сообщает СБИС. Это подтверждается записью в электронной картотеке арбитражных дел.

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В Тюмени заявлена банкротом компания, выполнявшая подрядные работы для муниципалитетов регионаи крупных коммунальных компаний ЯНАО. О финансовых трудностях ООО «Гарантия» сообщает информационная система СБИС. «ООО „Гарантия“, создана 17.06 99, в настоящий момент исключена из ЕГРЮЛ. Операции по счетам приостановлены с октября 2021 года. Предприятие заявлено банкротом», — сообщает карточка предприятия в СБИС. Система так же сообщает, что среди заказчиков, с которыми работало ООО «Гарантия», есть тюменское управление госзакупок, администрация Тобольска и ямальский коммунальный гигант «Ямалкоммунэнерго». Основным видом работ, которые выполняла для заказчикаов «Гарантия», были работы по капитальному ремонту инженерных сетей. В настоящий момент компания заявлена банкротом, дело рассматривается в первой инстанции, сообщает СБИС. Это подтверждается записью в электронной картотеке арбитражных дел.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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