В Армении попытались оправдаться за решение, допускающее арест Путина

Вице-спикер парламента Армении: приняв Римский статут Ереван не идет против РФ
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Приняв ратификацию Римского статута, Армения не выступает против Владимира Путина, заявил Акоп Аршакян Фото:
новость из сюжета
Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина

Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда, который допускает арест президента РФ Владимира Путина, если тот прибудет в страну, не является недружественным актом в сторону Москвы. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян.

«Ратификация Римского статуса никак не является недружественным актом против России или президента России», — написал Акоп Аршакян в своих соцсетях. Он выразил надежду, что напряженность между странами будет преодолена.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в марте этого года. В связи с этим любая страна, которая признает юрисдикцию данного суда, имеет право на арест российского лидера. Армения, приняв ратификацию, согласилась с признанием МУС.

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Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда, который допускает арест президента РФ Владимира Путина, если тот прибудет в страну, не является недружественным актом в сторону Москвы. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян. «Ратификация Римского статуса никак не является недружественным актом против России или президента России», — написал Акоп Аршакян в своих соцсетях. Он выразил надежду, что напряженность между странами будет преодолена. МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в марте этого года. В связи с этим любая страна, которая признает юрисдикцию данного суда, имеет право на арест российского лидера. Армения, приняв ратификацию, согласилась с признанием МУС.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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