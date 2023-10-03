В Армении попытались оправдаться за решение, допускающее арест Путина

Ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда, который допускает арест президента РФ Владимира Путина, если тот прибудет в страну, не является недружественным актом в сторону Москвы. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян.
«Ратификация Римского статуса никак не является недружественным актом против России или президента России», — написал Акоп Аршакян в своих соцсетях. Он выразил надежду, что напряженность между странами будет преодолена.
МУС выдал ордер на арест Владимира Путина в марте этого года. В связи с этим любая страна, которая признает юрисдикцию данного суда, имеет право на арест российского лидера. Армения, приняв ратификацию, согласилась с признанием МУС.
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