В Германии поставили Бербок на место после ее слов о России

Welt: слова Бербок о расширении ЕС от Лиссабона до Луганска ничего не стоят

03 октября 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

Анналена Бербок дала пустое обещание, сообщил Пауль Ронцхаймер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о расширении Евросоюза до Луганска ничего не стоит. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. По его словам, Бербок дала пустое обещание. «Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это (войти в состав ЕС вместе с Луганском. — прим. URA.RU) сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», — заявил Ронцхаймер в эфире немецкого телеканала Welt . Журналист удивился тому, что Запад выразил готовность помочь Украине вернуть территорию, однако он даже не способен вовремя отправить вооружение Киеву. Ранее Бербок заявила, что Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — заявила Захарова, передает «Национальная служба новостей».

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о расширении Евросоюза до Луганска ничего не стоит. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. По его словам, Бербок дала пустое обещание. «Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это (войти в состав ЕС вместе с Луганском. — прим. URA.RU) сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», — заявил Ронцхаймер в эфире немецкого телеканала Welt. Журналист удивился тому, что Запад выразил готовность помочь Украине вернуть территорию, однако он даже не способен вовремя отправить вооружение Киеву. Ранее Бербок заявила, что Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — заявила Захарова, передает «Национальная служба новостей».