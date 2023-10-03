В Германии поставили Бербок на место после ее слов о России

Welt: слова Бербок о расширении ЕС от Лиссабона до Луганска ничего не стоят
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НАТО. Москва. stock, stock, Анналена Бербок
Анналена Бербок дала пустое обещание, сообщил Пауль Ронцхаймер Фото:

Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о расширении Евросоюза до Луганска ничего не стоит. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. По его словам, Бербок дала пустое обещание.

«Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это (войти в состав ЕС вместе с Луганском. — прим. URA.RU) сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», — заявил Ронцхаймер в эфире немецкого телеканала Welt. Журналист удивился тому, что Запад выразил готовность помочь Украине вернуть территорию, однако он даже не способен вовремя отправить вооружение Киеву.

Ранее Бербок заявила, что Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — заявила Захарова, передает «Национальная служба новостей».

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Заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о расширении Евросоюза до Луганска ничего не стоит. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер. По его словам, Бербок дала пустое обещание. «Луганск принадлежит России. В связи с этим встает вопрос: как Украине удастся это (войти в состав ЕС вместе с Луганском. — прим. URA.RU) сделать? Я считаю, что много пустых слов, за которыми ничего не стоит», — заявил Ронцхаймер в эфире немецкого телеканала Welt. Журналист удивился тому, что Запад выразил готовность помочь Украине вернуть территорию, однако он даже не способен вовремя отправить вооружение Киеву. Ранее Бербок заявила, что Евросоюз в скором времени будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление Бербок. «Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», — заявила Захарова, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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