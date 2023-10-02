Глава МИД Германии пообещала расширить Евросоюз «от Лиссабона до Луганска»

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НАТО. Москва. stock, stock, Анналена Бербок
Анналена Бербок заявила, что будущее Украины — в ЕС Фото:

Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». С таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, будущее Украины в Евросоюзе.

«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — сообщила Бербок. Ее слова передает немецкое издание Bild.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет на стороне Украины в конфликте с РФ, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что Украина должна провести большую работу по подготовке к вступлению в Евросоюз. Однако премьер-министр Вегрии Виктор Орбан заявил, что парламент страны не проголосует за вступление Украины в ЕС в течение двух лет.

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Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». С таким заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, будущее Украины в Евросоюзе. «Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», — сообщила Бербок. Ее слова передает немецкое издание Bild. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет на стороне Украины в конфликте с РФ, передает «Национальная служба новостей». Он отметил, что Украина должна провести большую работу по подготовке к вступлению в Евросоюз. Однако премьер-министр Вегрии Виктор Орбан заявил, что парламент страны не проголосует за вступление Украины в ЕС в течение двух лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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