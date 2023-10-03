Челябинские VIP собрались на премьеру фильма с Бондарчуком о Конюхове. Фото

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Кино. Челябинск
Алексей Текслер (в центре) присутствовал на предпремьерном показе фильма «Повелитель ветра» Фото:

Челябинский истеблишмент собрался на предпремьерном показе фильма «Повелитель ветра», в котором показан рекорд путешественника Федора Конюхова. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, среди зрителей была губернаторская семья.

«Глава регоина Алексей Текслер прибыл на показ со своей женой, Ириной, и сыном Михаилом. Также на предпремьере присутствовали вице-губернатор Анатолий Векшин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин, Олег Голиков, Яна Лантратова», — рассказал корреспондент URA.RU.

Также на церемонии были замечены председатель Центрального райсуда Денис Лекарь, судья Ирина Шершикова, ну и, конечно, создатели фильма. Челябинск тепло встретил Федора Бондарчука, сыгравшего роль Конюхова. Сам же путешественник обратился со сцены к зрителям.

«Все знают, что я челябинский, что я из Миасса. Вы мне помогали добиться рекордов. Вы все моя семья. Мы любим вас», — обратился Конюхов к зрителям.

Предпремьера фильма в Челябинске состоялась на несколько дней раньше официального выхода в кинотеатрах страны. Над кинокартиной работала команда режиссера Игоря Волошина. Сюжет фильма повествует о рекорде Конюхове, совершившем кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Кино. Челябинск
Алексей Текслер (третий слева) с женой Ириной (четвертая слева) посетили показ фильма о Федоре Конюхове (второй слева)
Фото:
Кино. Челябинск
На показе заметили депутата Госдумы Яну Лантратову (слева)
Фото:
Кино. Челябинск
Сыгравший роль путешественника Конюхова Федор Бондарчук обратился со сцены к зрителям
Фото:
Кино. Челябинск
Конюхов также обратился к зрителям. Он назвал их своей семьей
Фото:
Кино. Челябинск
Челябинцы выкупили все билеты на фильм «Повелитель ветра»
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Челябинский истеблишмент собрался на предпремьерном показе фильма «Повелитель ветра», в котором показан рекорд путешественника Федора Конюхова. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, среди зрителей была губернаторская семья. «Глава регоина Алексей Текслер прибыл на показ со своей женой, Ириной, и сыном Михаилом. Также на предпремьере присутствовали вице-губернатор Анатолий Векшин, депутаты Госдумы РФ Дмитрий Вяткин, Олег Голиков, Яна Лантратова», — рассказал корреспондент URA.RU. Также на церемонии были замечены председатель Центрального райсуда Денис Лекарь, судья Ирина Шершикова, ну и, конечно, создатели фильма. Челябинск тепло встретил Федора Бондарчука, сыгравшего роль Конюхова. Сам же путешественник обратился со сцены к зрителям. «Все знают, что я челябинский, что я из Миасса. Вы мне помогали добиться рекордов. Вы все моя семья. Мы любим вас», — обратился Конюхов к зрителям. Предпремьера фильма в Челябинске состоялась на несколько дней раньше официального выхода в кинотеатрах страны. Над кинокартиной работала команда режиссера Игоря Волошина. Сюжет фильма повествует о рекорде Конюхове, совершившем кругосветное путешествие на воздушном шаре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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