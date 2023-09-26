В Челябинск приедет Бондарчук по приглашению супруги губернатора

27 сентября 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Звезда кино приедет на премьеру 3 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский режиссер и актер Федор Бондарчук приедет в Челябинск на предпремьерный показ фильма «Повелитель Ветра». Об этом 26 сентября заявила супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. «3 октября в Челябинске в кинотеатре Победа состоится специальный показ фильма „Повелитель Ветра“ о путешественнике Федоре Конюхове. Мне удалось пригласить звезд и создателей фильма. На премьере будет присутствовать Федор Бондарчук», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте». Текслер также отметила, что для любителей киноискусства это стане настоящим праздником. Помимо Бондарчука предпремьерный показ посетят актер и режиссер Игорь Волошин, кинорежиссер Сергей Мирошниченко, продюсер и актер Дмитрий Табарчук. Ранее актер театра и кино Сергей Безруков поблагодарил губернатора Алексея Текслера за идею снять серии кинокартины «Плевако» в Троицке. Съемки сериала в Троицке начались 28 августа. На улицы города Безруков вышел в главной роли — прототипа Федора Плевако, известного адвоката 19 века.

Российский режиссер и актер Федор Бондарчук приедет в Челябинск на предпремьерный показ фильма «Повелитель Ветра». Об этом 26 сентября заявила супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. «3 октября в Челябинске в кинотеатре Победа состоится специальный показ фильма „Повелитель Ветра“ о путешественнике Федоре Конюхове. Мне удалось пригласить звезд и создателей фильма. На премьере будет присутствовать Федор Бондарчук», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте». Текслер также отметила, что для любителей киноискусства это стане настоящим праздником. Помимо Бондарчука предпремьерный показ посетят актер и режиссер Игорь Волошин, кинорежиссер Сергей Мирошниченко, продюсер и актер Дмитрий Табарчук. Ранее актер театра и кино Сергей Безруков поблагодарил губернатора Алексея Текслера за идею снять серии кинокартины «Плевако» в Троицке. Съемки сериала в Троицке начались 28 августа. На улицы города Безруков вышел в главной роли — прототипа Федора Плевако, известного адвоката 19 века.