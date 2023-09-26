26 сентября 2023

В Челябинск приедет Бондарчук по приглашению супруги губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАСС с участием Владимира Мединского, посвященная году российского кино. Москва , портрет, бондарчук федор
Звезда кино приедет на премьеру 3 октября Фото:

Российский режиссер и актер Федор Бондарчук приедет в Челябинск на предпремьерный показ фильма «Повелитель Ветра». Об этом 26 сентября заявила супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина.

«3 октября в Челябинске в кинотеатре Победа состоится специальный показ фильма „Повелитель Ветра“ о путешественнике Федоре Конюхове. Мне удалось пригласить звезд и создателей фильма. На премьере будет присутствовать Федор Бондарчук», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте».

Текслер также отметила, что для любителей киноискусства это стане настоящим праздником. Помимо Бондарчука предпремьерный показ посетят актер и режиссер Игорь Волошин, кинорежиссер Сергей Мирошниченко, продюсер и актер Дмитрий Табарчук.

Ранее актер театра и кино Сергей Безруков поблагодарил губернатора Алексея Текслера за идею снять серии кинокартины «Плевако» в Троицке. Съемки сериала в Троицке начались 28 августа. На улицы города Безруков вышел в главной роли — прототипа Федора Плевако, известного адвоката 19 века.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский режиссер и актер Федор Бондарчук приедет в Челябинск на предпремьерный показ фильма «Повелитель Ветра». Об этом 26 сентября заявила супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. «3 октября в Челябинске в кинотеатре Победа состоится специальный показ фильма „Повелитель Ветра“ о путешественнике Федоре Конюхове. Мне удалось пригласить звезд и создателей фильма. На премьере будет присутствовать Федор Бондарчук», — написала Ирина Текслер на своей странице во «ВКонтакте». Текслер также отметила, что для любителей киноискусства это стане настоящим праздником. Помимо Бондарчука предпремьерный показ посетят актер и режиссер Игорь Волошин, кинорежиссер Сергей Мирошниченко, продюсер и актер Дмитрий Табарчук. Ранее актер театра и кино Сергей Безруков поблагодарил губернатора Алексея Текслера за идею снять серии кинокартины «Плевако» в Троицке. Съемки сериала в Троицке начались 28 августа. На улицы города Безруков вышел в главной роли — прототипа Федора Плевако, известного адвоката 19 века.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...