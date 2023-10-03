Париж согласился предоставить Армении военную технику

Франция согласилась поставлять Армении технику после ратификации последней Римского статута
Во Франции готовы предоставить Армении военную поддержку в виде техники. Об этом заявила глава МИД страны Катрин Колонна.
«Париж дал согласие на подписание соглашения с Ереваном. Оно позволит предоставить Армении военную технику», — подчеркнула Катрин Колонна во время брифинга. Мероприятие транслировалось на youtube-канале общественного
Армения 3 октября ратифицировала Римский статут, который позволяет стране арестовать президента РФ Владимира Путина. В марте МУС выдал соответствующий ордер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также выступал против РФ, обвиняя страну в несоблюдении гарантий по безопасности.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!