Париж согласился предоставить Армении военную технику

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, доставка, нато, франция, самолет, nato, танк, поставка оружия, вооружения, AMX - 10 RC, stock
Франция согласилась поставлять Армении технику после ратификации последней Римского статута Фото:

Во Франции готовы предоставить Армении военную поддержку в виде техники. Об этом заявила глава МИД страны Катрин Колонна.

«Париж дал согласие на подписание соглашения с Ереваном. Оно позволит предоставить Армении военную технику», — подчеркнула Катрин Колонна во время брифинга. Мероприятие транслировалось на youtube-канале общественного телевидения Франции.

Армения 3 октября ратифицировала Римский статут, который позволяет стране арестовать президента РФ Владимира Путина. В марте МУС выдал соответствующий ордер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также выступал против РФ, обвиняя страну в несоблюдении гарантий по безопасности.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во Франции готовы предоставить Армении военную поддержку в виде техники. Об этом заявила глава МИД страны Катрин Колонна. «Париж дал согласие на подписание соглашения с Ереваном. Оно позволит предоставить Армении военную технику», — подчеркнула Катрин Колонна во время брифинга. Мероприятие транслировалось на youtube-канале общественного телевидения Франции. Армения 3 октября ратифицировала Римский статут, который позволяет стране арестовать президента РФ Владимира Путина. В марте МУС выдал соответствующий ордер. Премьер-министр Армении Никол Пашинян также выступал против РФ, обвиняя страну в несоблюдении гарантий по безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...