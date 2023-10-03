Комик Незлобин в детстве отказался от переезда из свердловского города в Канаду

Комик Александр Незлобин в юношестве отказался от переезда из Полевского (Свердловская область) в Канаду из-за влюбленности. Об этом юморист заявил в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), опубликованном на ее youtube-канале.
«Когда был в девятом классе, пришел папа и сказал: „Мы всей семьей переезжаем в Канаду жить“. Я говорю: „Нет, я не уеду никуда из Полевского“», — рассказал Александр Незлобин.
Комик объяснил это тем, что был влюблен в свою девушку из Полевского по имени Настя и планировал жениться на ней. Из-за решения юноши семья Незлобина не стала переезжать в Канаду.
Ранее URA.RU сообщало, что брата комика Незлобина Максима уволили с должности начальника управления культуры мэрии Полевского. Это произошло из-за приговора о взятке в размере 750 тысяч рублей.
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