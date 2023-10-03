03 октября 2023

Комик Незлобин в детстве отказался от переезда из свердловского города в Канаду

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, незлобин
Комик Незлобин отказался переезжать в Канаду из-за влюбленности в юношестве Фото:

Комик Александр Незлобин в юношестве отказался от переезда из Полевского (Свердловская область) в Канаду из-за влюбленности. Об этом юморист заявил в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), опубликованном на ее youtube-канале.

«Когда был в девятом классе, пришел папа и сказал: „Мы всей семьей переезжаем в Канаду жить“. Я говорю: „Нет, я не уеду никуда из Полевского“», — рассказал Александр Незлобин.

Комик объяснил это тем, что был влюблен в свою девушку из Полевского по имени Настя и планировал жениться на ней. Из-за решения юноши семья Незлобина не стала переезжать в Канаду.

Ранее URA.RU сообщало, что брата комика Незлобина Максима уволили с должности начальника управления культуры мэрии Полевского. Это произошло из-за приговора о взятке в размере 750 тысяч рублей.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комик Александр Незлобин в юношестве отказался от переезда из Полевского (Свердловская область) в Канаду из-за влюбленности. Об этом юморист заявил в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), опубликованном на ее youtube-канале. «Когда был в девятом классе, пришел папа и сказал: „Мы всей семьей переезжаем в Канаду жить“. Я говорю: „Нет, я не уеду никуда из Полевского“», — рассказал Александр Незлобин. Комик объяснил это тем, что был влюблен в свою девушку из Полевского по имени Настя и планировал жениться на ней. Из-за решения юноши семья Незлобина не стала переезжать в Канаду. Ранее URA.RU сообщало, что брата комика Незлобина Максима уволили с должности начальника управления культуры мэрии Полевского. Это произошло из-за приговора о взятке в размере 750 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...