Комик Незлобин в детстве отказался от переезда из свердловского города в Канаду

03 октября 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Комик Незлобин отказался переезжать в Канаду из-за влюбленности в юношестве Фото: Дарья Попова © URA.RU Комик Александр Незлобин в юношестве отказался от переезда из Полевского (Свердловская область) в Канаду из-за влюбленности. Об этом юморист заявил в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), опубликованном на ее youtube-канале. «Когда был в девятом классе, пришел папа и сказал: „Мы всей семьей переезжаем в Канаду жить“. Я говорю: „Нет, я не уеду никуда из Полевского“», — рассказал Александр Незлобин. Комик объяснил это тем, что был влюблен в свою девушку из Полевского по имени Настя и планировал жениться на ней. Из-за решения юноши семья Незлобина не стала переезжать в Канаду. Ранее URA.RU сообщало, что брата комика Незлобина Максима уволили с должности начальника управления культуры мэрии Полевского. Это произошло из-за приговора о взятке в размере 750 тысяч рублей.

Комик Александр Незлобин в юношестве отказался от переезда из Полевского (Свердловская область) в Канаду из-за влюбленности. Об этом юморист заявил в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом в реестр физлиц-иноагентов), опубликованном на ее youtube-канале. «Когда был в девятом классе, пришел папа и сказал: „Мы всей семьей переезжаем в Канаду жить“. Я говорю: „Нет, я не уеду никуда из Полевского“», — рассказал Александр Незлобин. Комик объяснил это тем, что был влюблен в свою девушку из Полевского по имени Настя и планировал жениться на ней. Из-за решения юноши семья Незлобина не стала переезжать в Канаду. Ранее URA.RU сообщало, что брата комика Незлобина Максима уволили с должности начальника управления культуры мэрии Полевского. Это произошло из-за приговора о взятке в размере 750 тысяч рублей.