Медведев пригрозил уничтожением немецким заводам и британским инструкторам

Дмитрий Медведев заявил, что действия Великобритании и Германии толкают РФ к третьей мировой войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Удары по немецким заводам будут соответствовать международному праву, так как Россия ответит ФРГ на случай поставок Украине ракет Тaurus. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, отметив, что армии РФ следует также уничтожить британских инструкторов на Украине. По его словам, действия Великобритании и Германии толкают РФ к третьей мировой войне.

«[Поставки ракет Тaurus], мол, соответствуют международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канал . Тем самым он прокомментировал заявление председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммермана о поставках ракет Киеву.

Медведев также отреагировал на заявление недавно назначенного министра обороны Великобритании Гранта Шаппса. Последний рассказал, что британские войска могут впервые отправиться на Украину для обучения солдат ВСУ. «То есть превратить своих инструкторов в легальную цель для наших Вооруженных сил. Прекрасно понимая, что они будут безжалостно уничтожаться», — прокомментировал Дмитрий Медведев.

По словам зампредседателя Совета Безопасности РФ, действия Германии и Соединенного Королевства толкают Россию к третьей мировой войне. Медведев неоднократно говорил о рисках глобального военного конфликта, комментируя разные явления в мире. В январе он отреагировал на антироссийские настроения, а в июле на военные поставки НАТО Украине. Летом он заявлял, что третья мировая — один из способов разрешения существующих конфликтов.