«Известия» узнали, почему выросло число россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей

«Известия»: доходы россиян выросли из-за нехватки кадров и увеличения госзаказов

04 октября 2023 в 04:49 Размер текста - 17 +

Каждый шестой россиянин получает доход более 100 тысяч рулей в месяц Фото: Игорь Пантин © URA.RU Увеличение количества россиян с зарплатой более 100 тысяч рублей с апреля 2022 года стало следствием нехватки специалистов в ряде отраслей, а также рост объемов госзаказов. Об этом в беседе с журналистами сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. «Рост зарплат происходит на фоне кадрового голода, который сейчас наблюдается в ряде отраслей, включая строительство, недвижимость, тяжелую промышленность, ИТ и розничную торговлю. Так бизнес реагирует на потребность в скорейшем закрытии вакансий. Локомотивом роста стало повышение окладов в производствах, связанных с оборонными заказами, а также в смежных отраслях», — заявила Юлия Финогенова в беседе с «Известиями». Согласно исследованию аналитиков сети FinExpertiza, количество сотрудников, получающих от 100 тысяч рублей в месяц, за два года увеличилось на два миллиона человек. К апрелю 2023 года таким доходом обладает примерно каждый шестой житель страны. Эксперты считают, что на фоне ослабления курса рубля зарплаты продолжат увеличиваться. Ранее сообщалось, что с 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей вырастут на 5,5%. Правительство России дополнительно выделит свыше 30 миллиардов рублей на эти нужды, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Увеличение количества россиян с зарплатой более 100 тысяч рублей с апреля 2022 года стало следствием нехватки специалистов в ряде отраслей, а также рост объемов госзаказов. Об этом в беседе с журналистами сообщила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. «Рост зарплат происходит на фоне кадрового голода, который сейчас наблюдается в ряде отраслей, включая строительство, недвижимость, тяжелую промышленность, ИТ и розничную торговлю. Так бизнес реагирует на потребность в скорейшем закрытии вакансий. Локомотивом роста стало повышение окладов в производствах, связанных с оборонными заказами, а также в смежных отраслях», — заявила Юлия Финогенова в беседе с «Известиями». Согласно исследованию аналитиков сети FinExpertiza, количество сотрудников, получающих от 100 тысяч рублей в месяц, за два года увеличилось на два миллиона человек. К апрелю 2023 года таким доходом обладает примерно каждый шестой житель страны. Эксперты считают, что на фоне ослабления курса рубля зарплаты продолжат увеличиваться. Ранее сообщалось, что с 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей вырастут на 5,5%. Правительство России дополнительно выделит свыше 30 миллиардов рублей на эти нужды, передает телеканал 360.